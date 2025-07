Kosa duža od haljine: Vruće izdanje Katarine Grujić, u prvom planu silikoni koje je stavila "da ne bude daska"

Pjevačica Katarina Grujić pokazala izazovni stajling i novu frizuru

Izvor: Kurir TV printscreen

Pjevačica Katarina Grujić poznata je po atraktivnom izgledu, a sada su njene fotografije iz Crne Gore izazvale mnoštvo komentara.

Kaća je objavila fotografije pred nastup u Crnoj Gori, a ovoga puta bila je u veoma provokativnom stajlingu. Ona je odlučila da nosi crni minić sa dubokim dekolteom te su njene silikonske grudi došle u prvi plan.

Mnogi su primijetili da je Katarina stavila nadogradnju, te joj je kosa bila do kukova što je posebno došlo do izražaja kada je pozirala u izazovnim pozama.

Pogledajte:

"Nadimak mi je bio daska"

Pjevačica Katarina Grujić je, gostujući u emisiji AmiG šou, progovorila o plastičnim operacijama i priznala da se na njih odlučila zbog komleksa i prozivki vršnjaka.

"Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam", rekla je pjevačica i nastavila:

"Svima je bilo čudno, ali moj otac je bio prvi uz mene kada sam mu rekla svoju želju: "Ja želim da stavim grudi i to je to". Mene je otac podržao, mama sa kojom sam inače uvijek bila bliža, ona je na to reagovala drugačije, ma ni da čuje. Tata je rekao: "Zašto? Želi? Zašto neko da ima kompleks do kraja života, to je moje dijete, ja neću da se ona zatvara u sobu da razmišlja, da neće da izađe na ulicu, da je zezaju njeni vršnjaci. Neću da moje dijete proživljava traume, neću da ima problema", rekla je tada Katarina.

(Blic, MONDO)