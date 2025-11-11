logo
Tea jedina pjevačica koja je nastupila u ovom gradu: Nije uspjelo ni Ceci, a veoma je važan za cijeli svijet (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Tea je zapalila masu vatrenim nastupom, a snimci se šire mrežama.

Tea Tairović nastupila u Briselu Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic

Folk pjevačica Tea Tairović nastupila je nedavno u Briselu, glavnom i najvećem gradu Belgije, a isto tako važnom za cijeli svijet, budući da je u njemu središte EU, kao i mnogih drugih institucija.

Ono što je takođe interesantno, kako se navodi na društvenoj mreži Tiktok, gde je i osvanuo pomenuti snimak, da je pjevačica jedina regionalna folk zvijezda kojoj je pošlo za rukom da nastupi u pomenutom gradu.

Tea je zapalila masu, zamiješala kukovima dok je izvodila numeru koju je otpjevala sa Azisom, a publika je pala u trans.

Snimci se šire na mrežama, a komentari ispod videa samo se nižu, te ističu da je Tairovićeva zaslužila svjetsku slavu.

Pogledajte

01:37
Tea Tairovic jedina uspela da nastupi u ovom evropskom gradu
Izvor: tiktok/tairovichka
Izvor: tiktok/tairovichka

Tea Tairović Brisel nastup

