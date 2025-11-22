Kaća Živković u žiriju "Zvezda Granda", Ceca joj se obratila: "Neka kaže šta sam je pitala i šta mi je rekla tad"

Katarina Živković ocjenjivaće takmičare u "Zvezdama Granda".

Izvor: TV prva/ screenshot

Pjevačica Katarina Živković poslednjih dana ponovo je dospjela u centar pažnje zbog javnog sukoba sa Kijom Kockar, a večeras će se pojaviti u potpuno drugačijoj ulozi, kao članica žirija u emisiji "Zvezde Granda", gde će privremeno zameniti Aleksandra Milića Milija.

"Dobro veče svima, bolje vas našla", rekla je ona i dodala:

"Jako sam zbuđena i srećna, prvi put sam u ovoj ulozi i jako sam počastvovana."

Katarina je nedavno gostovala u emisiji kod Cece Ražnatović i tom prilikom otkrila da bi volela da bude deo žirija "Zvezda Granda".

"Izvinjavam se, mala digresija, nedavno je bila gost u mojoj emisiji i evo neka kaže šta sam je pitala i šta mi je rekla tad", dodala je Svetlana.

"Pitala me je Ceca da li bih prihvatila i kako bih se ponašala. Rekla sam da bih bila blaga jer znam da kandidati imaju veliku tremu, znam to po sebi jer sam ja bila veliki tremaroš dok sam se takmičila u Zvezdama Granda. Zapravo potrudiću se da im olakšam, i biću svakako iskrena", rekla je Katarina.

