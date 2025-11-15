logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Prijavila je pokušaj ubistva": Kaća Živković otkrila šta se dešavalo u stanu dok je bila sa koleginicom

"Prijavila je pokušaj ubistva": Kaća Živković otkrila šta se dešavalo u stanu dok je bila sa koleginicom

Autor Ana Živančević
0

Katarina Živković prisjetila se jedne zanimljive situacije dok je živjela sa Milicom Todorović.

Kaća Živković otkrila šta se dešavalo u stanu dok je bila sa koleginicom Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official

Pjevačica Katarina Živković trenutno je u žiži javnosti zbog sukoba sa bivšom prijateljicom Kijom Kockar, a svojevremeno otkrila je i neobičnu situaciju iz prošlosti. Na gostovanju u emisiji Amidži šou, Katarina i pjevačica Milica Todorović prisetile su se anegdote kada ih je komšinica prijavila za navodni pokušaj ubistva.

Pogledajte fotografije Katarine Živković:

Tokom perioda dok su bile cimerke i takmičile se u Zvezdama Granda, dogodila se ova neočekivana i pomalo šokantna situacija, koja je uključivala i policiju, ali se na sreću završila bez ozbiljnijih posledica.

"Ribale smo terasu onom kiselinom, a to je padalo kod komšinice. Kaća riba sa rukavicama, i zvoni nam policija na vrata i kaže da je komšinica prijavila pokušaj ubistva", ispričala je Milica svojevremeno u emisiji "AmiG Show".

Pogledajte fotografije Milice Todorović:

"Odlučila sam da se ne viđamo u kući"

Podsjetimo, sinoć je Katarina Živković razgovarala sa novinarima i detaljno je otkrila kako je došlo do prekida prijateljstva sa Kijom.

"Ja sam odlučila da se nas dvije možemo viđati, ali ne u kući, gdje sam to i rekla, ali je ona mene sasekla u korenu, nije mi dozvolila da završim rečenicu do kraja."

"Da je pravi prijatelj i da je razumna onda bi shvatila ozbiljnost situacije i shvatila bi da je porodica iznad svega, i da su to neke ozbiljne stvari koje treba da se poštuju. I ako smo nas dvije drugarice, i ako se iskreno poštujemo i volimo apsolutno je nebitno hoćemo li se viđati u kući, stanu, kolima, parku... evo barem meni!", objašnjava Katarina.

Pogledajte fotografije Kije i Kaće:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Katarina Živković milica todorović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ