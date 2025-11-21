Željko Mitrović podelio otkaze, a sad komentarom napravio haos: Da li je upravo otkrio razlog masovnih otpuštanja

Željko Mitrović je na dan krsne slave Đurđic, ali i na dan kada je izgubio majku, podelio objavu koja je mnoge digla na noge

Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, odlučio je da raspusti ceo ansambl Teatra Odeon, čime su svi zaposleni ostali bez posla, dok se još uvek spekuliše o pravom razlogu ove odluke.

Na dan krsne slave Đurđic, koji je za njega bio naročito potresan i zbog smrti majke, Mitrović je objavio poruku koja je izazvala veliku pažnju javnosti, najavljujući otkaze, a uskoro je najavljeno i počeo da sprovodi u delo.

- Prva mera u sveobuhvatnim reformama PMG, je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! Bez milosti, važno je da pomognem deci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i “bumbarima” Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od 0 sa novim ljudima i novim igranim projektima! - napisao je Mitrović tada.

Otkriveno je i da je uložio u Odeon preko 20 miliona evra, a prema navodima izvora bilo je i onih koji su potkradali novac.

Sada se ponovo oglasio na Instagramu, a njegov komentar izazvao je haos:

"Uspeh nije konačan, neuspeh nije fatalan: hrabrost da se nastavi je ta koja se računa", piše u komentaru, na šta je Željko Mitrović odgovorio:

"Bitno je prihvatati da smo grešni i ponekad nedovoljno uspešni!", poručio je vlasnik Pinka, Željko Mitrović, a mnogi misle da je ovim jasno poručio da samo ultrauspešni ljudi mogu da rade kod njega.