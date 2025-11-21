logo
Jovana Jeremić vidno neraspoložena ispred Pinka: Utučena nakon sastanka sa urednicima dok Mitrović dijeli otkaze

Autor Jelena Sitarica
Jovana Jeremić bila je utučena nakon sastanka sa kolegama, što je otvorilo brojna pitanja

Jovana Jeremić vidno neraspoložena ispred Pinka Izvor: TikTok

Željko Mitrović napravio je pravi bum u domaćoj javnosti nakon što je na dan krsne slave najavio otkaze u svojoj kompaniji, a potom i nakon što je samo dan kasnije najavljeno sproveo u delo. 

I dok je jedna grupa zaposlenih već otpuštena, mnogi u Pinku se plaše da li su na listi koja će biti "puštena niz vodu". 

Mnoge je zanimalo i kakav je stav Jovane Jeremić koja je zadužena za Jutarnji program, a nju su novinari danas i uslikali ispred zgrade "Pinka". Delovala je poprilično ozbiljno, nije bilo osmeha na njenom licu, što je ostavilo prostora za polemiku da li je Jeremić zabrinuta zbog sudbine svojih kolega ili je došlo do promjena u samoj organizaciji programa. 

Inače, Jovana Jeremić je jedno od zaštitnih lica Pink televizije i važi za vrijednog i lojanog radnika nije željela da komentariše Mitrovićevu odluku, ali ona je samo rekla: "Nemam komentar".  

