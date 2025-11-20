"Ucjenjivali su me golim fotografijama": Šok priznanje pjevačice, odmah se obratila policiji

Zorana Pavić otkrila je da je te slučajeve prijavila policiji.

Zorana Pavić, koja je smršala preko 30 kilograma i dijetom narušila zdravlje, bila je žrtva ucene. Pevačica tvrdi da su fotografije bile lažne, i da na njima nije bila ona, zbog čega je ceo slučaj prijavila je policiji.

"Imala sam situacije gde su mi slali neke fotografije i ucenjivali me, da su to moje nage grudi i da će to pustiti u javnost. Ja sam im samo odgovarala da su moje grudi bolje, to su sve lažne fotografije bile i ja sam i prijavljivala te slučajeve policiji", ispričala je jednom prilikom pevačica.

Ističe da se nekoliko puta slikala za magazine, ali da te fotografije nisu bile vulgarne.

"Mislim da moje fotografije nikada nisu bile vulgarne, mada i nemam ništa protiv žena koje se u to i upuste, svaka čast kad o tome pričaš javno. Nikad ne reci nikad, zato sam ja i obazriva", prokomentarisala je tada Zorana.

