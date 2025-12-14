NBA košarkaš Kameron Pejn mogao bi da obuče crno-beli dres u nastavku sezone.
Američki bek Kameron Pejn navodno je ponovo na meti beogradskog Partizana. Dugogodišnji NBA as je prije mjesec i po dana odlučio da ostane i izbori se za ulogu na najvećoj košarkaškoj sceni, ali moglo bi doći do preokreta. Prema navodima „Nova.rs“, kontakti između crno-belih i igrača su obnovljeni.
Kako se navodi, ponuda je „teška“ 1,3 miliona eura do kraja sezone. Pejn je posljednje igrao za Njujork Nikse, a trenutno nema klub. Nosio je dresove Indijane, Filadelfije, Milvokija, Finiksa, Klivlenda, Čikaga i Oklahome.
Ko je Kameron Pejn?
Od 2015. godine igra na najvećoj košarkaškoj sceni kada je izabran kao 14. pik na Draftu od Oklahoma Siti Tandera gdje je igrao godinu dana. Usledile su kratke epizode u Bulsima i Klivlendu, da bi četiri sezone igrao za Finiks gde je bilježio najbolje partije u karijeri.
Poslednju sezonu proveo je u Njujork Niksima i zabeležio solidan učinak od 6,9 poena, 1,4 skokova i 2,8 asistencija za 15 minuta na terenu.
Najbolja sezona u karijeri mu je 2021/2022, kada je u dresu Sansa imao učinak od 10,8 poena, 4,9 asistencija i tri skoka. Pejn je ljetos bio u kampu Indijane, ali nije uspio da se izbori za novu šansu u NBA ligi, pa će po svemu sudeći potražiti sreću u Evropi.