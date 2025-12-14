Dodatni motiv Budućnosti je revanš za poraz u prvom dijelu sezone u „Morači“.

Košarkaši Budućnost Volija u utorak, 16. decembra, gostuju italijanskom Trentu u okviru 11. kola BKT Eurokupa. Utakmica počinje u 20:00 časova u areni „PalaTrento“.

„Bilo je potrebno malo vremena nakon reprezentativne pauze da se poslože sve kockice, ali stručni štab je odlično reagovao nakon poraza od Burga. Sada pod Gromovima Dolomita idemo sa tečnom igrom koja nas je krasila u prvom dijelu sezone“, rekao je član kluba.

Trento je u posljednja dva gostovanja u Eurokupu zabilježio dvije pobjede – prvo nad Ulmom, a zatim i protiv Burga (91:73). Tim se oslanja na kontrolisano vođenje lopte, organizovan napad iz plejmejkerskih pozicija i zonu u odbrani. Najopasniji pojedinac je američki plej Devante Džons, dok značajan doprinos daje i Di Džej Stjuard.

Budućnost ulazi u meč nakon dvije ubjedljive pobjede – nad London Lajonsima i Ilirijom u gostima, uz ukupnu koš-razliku +51. „Na našim momcima je da odgovore maksimalnim angažmanom, posebno na fizičkom planu, gdje Trento često pokušava da stekne prednost“, navodi se u saopštenju kluba.