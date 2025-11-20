"Počela sam da plačem, zajedno smo otišli na razvod": Emina Jahović o odnosu sa Mustafom, otkrila sve detalje

Emina Jahović otvoreno je govorila o razvodu.

Izvor: Instagram/yaemina/mustafasandal24/Printscreen

Emina Jahović i Mustafa Sandal su 2018. godine stavili tačku na brak u kome su proveli čitavu deceniju. Njihovi sinovi, Jaman i Javuz, ostali su sa Eminom, a iako je delovalo da su sve riješili na prijateljski način, ubrzo su se našli pred porotom.

Naime, Emina je optužila svog bivšeg supruga da joj nije uplaćivao alimentaciju, nakon čega je on podnio kontratužbu i iznio dokaze o tome da joj je uplatio 1,8 miliona turskih lira, odnosno više od 100.000 eura. U svoju odbranu je iznio i da ima finansijske probleme, za šta je ona tvrdila da je laž.

"Još se sudimo i nadam se da će pravda pobijediti! Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega", rekla je tom prilikom Emina.

Pevačica je nedavno govorila o detaljima razvoda.

"Počela sam da plačem. Bilo mi je jako teško u sudnici. Advokat mi je rekao: 'Nemoj da plačeš, neće te razvesti', a ja sam željela to. Moj bivši muž i ja smo se razveli na čudan način. Taj brak se klimao tri godine, bio je na staklenim nogama. Otišli smo zajedno na razvod. Pitao me je koju košulju da obuče. Mi smo odabrali košulju, sve vrijeme smo se smijali, to je bio onaj stres, bilo je puno tenzije i stresa koji smo mi kroz smijeh iskazivali. Otišli smo, razveli se. Ja sam se vratila kući, kuća je bila potpuno prazna, djeca su bila kod njega i samo sam shvatila da se srušilo nešto što nisam vjerovala da će se ikada srušiti. To je bilo toliko teško, mračno. Kuća koja je bila puna topline, dobila je sivu boju, da bih se ja odmah preselila"; ispričala je u emisiji kod Snežane Dakić na Hype televiziji.

Izvor: Nova/ MONDO