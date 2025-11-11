Kontroverzna starleta ušla u Elitu 9: Obezbeđenje je prati u stopu, bila na stubu srama zbog velikog skandala

Sofija se pojavila na vratima Bele kuće i izazvala pravu pometnju među učesnicima.
Sofija Janićijević sinoć je ušla u Zadrugu 9 Elitu i odmah izazvala haos. Odmah po ulasku u Belu kuću, Sofija je ušla u sukob sa Aneli Ahmić, koja ju je dočekala opaskom.
"Jesi li popravila zubuće" – pitala ju je Aneli, na šta joj je Sofija uzvratila:
"Nemoj mi u kadar sada."
Aneli je nastavila provokaciju dodavši:
"E svaka čast, to sam čekala da zube popraviš."
"Cela ta porodica je užas"
Sofija je odabrala lateks izdanje, a u razgovoru sa voditeljkom Dušicom Jakovljević otvoreno je govorila o odnosu sa Aneli.
"Cela ta porodica je sačuvaj Bože! Šta oni rade, pretnje, ponižavanja, to je užas. Ja sam u šoku zbog svega", poručila je Sofija Janićijević.Izvor: Pinktv/Printscreen
Gledaoci su primetili i da je Sofija drastično promenila izgled. Uradila je više estetskih intervencija – podigla jagodice, ubrizgala filere, smanjila nos i promenila oblik brade, pa je gotovo neprepoznatljiva u odnosu na ranije.
Podsetimo, Sofija je pažnju javnosti skrenula uplovivši u vezu sa zauzetim Terzom, prošle godine.