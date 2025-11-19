Sa 16 ju je zaveo 30 godina stariji i oženjen: Zbog ljubavi morali da pobjegnu u Njemačku da izbjegnu tužbu za silovanje

Čuvena glumica i manekenka Bo Derek proslavlja 20. novembra svoj 69. rođendan, a njen život obilježila je skandalozna ljubavna priča

Holivudska diva Bo Derek jedna je od najljepših žena svih vremena i jedna od od rijetkih koja je odlučila da dostojanstveno stari, bez filera, plastičnih operacija, što je, morate priznati, rijetkost u Holivudu.

Danas najveći dio vremena provodi na svom ranču u Kaliforniji, gdje jaše konje, pliva, sama čisti svoju kuću i vodi računa o svojim kućnim ljubimcima.

Podsjetite se kako je glumica nekad izgledala:

Ipak, mladalački sjaj u očima najviše joj donosi suprug Džon Korbet od kog se ne odvaja i sa kojim se redovno pojavljuje na crvenom tepihu.

Džona mnogi pamte po ulozi Ejdana iz kultne serije "Se*s i grad", a u vezu su uplovili još davne 2002. No, bračni par priznaje da i dan-danas, 23 godine kasnije, uspijevaju da očuvaju "iskrice" u odnosu.

No, prije nego što je uplovila u mirnu luku sa Korbetom, Bo je godinama bila poznata po možda najskandaloznijoj ljubavnoj priči.

Ljubav sa 30 godina starijim

Glumačka karijera nekadašnje manekenke počela je nakon audicije kod reditelja Džona Dereka, koji je bio trideset godina stariji i toliko očaran njom da se razveo od Linde Evans.

Iz razloga što je Bo bila maloljetna, par je bio primoran da dvije godine živi u Njemačkoj kako bi izbjegli tužbu za silovanje po tamnošnjem zakonu, a čim je napunila osamnaest, vratili su se u SAD i vjenčali se.

Uprkos razlici u godinama, ostali su zajedno sve do njegove smrti 1998. godine. Džon je bio veliki romantik kojeg je obožavala, a brak sa njim joj je otvorio vrata glume — davao joj je dobre uloge i podstakao njen uspon. Međutim, kako je njegovo zdravlje slabillo, ona je sve više vremena posvećivala njemu.

Nakon 22 godine braka ostala je udovica, a posle perioda tugovanja odlučila je da se vrati na ekran i nastavi karijeru. Iako je vjerovala da posle velike ljubavi više neće voljeti, život ju je iznenadio — upoznala je glumca Džona Korbeta, poznatog iz serije "Seks i grad", a ostalo je istorija.

