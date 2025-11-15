"Mama bi me se odrekla da se vratim bivšem mužu": Nataša Bekvalac priznala šta joj je rekla posle 3 razvoda

Pjevačica Nataša Bekvalac, koja je nedavno objavila album s kojeg se izdvojila pjesma "Mama", otkrila šta joj je rekla njena majka o pomirenju s bivšim

Izvor: Youtube / Nataša Bekvalac

Pjevačica Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka, a sada je govorila o bivšim muževima, karijeri i privatnom životu. Nataša je nedavno objavila novi album koji je za kratko vrijeme ostvario veliki uspjeh.

"Nisam kalkulisala, zapravo nisam imala nikakav krajnji cilj. Nije me vodilo ništa drugo osim želje da se ogolim. Meni je muzika kanal putem kojeg komuniciram s ljudima, prenosim energiju, dajem ljubav, ali i kanal putem kojeg mi se ljubav vraća. Prvenstveno mislim da sam ja zaslužila ovaj album, a onda i moja publika, kojoj sam uprkos svim pritiscima uvijek držala stranu."

Nataša ima dvije ćerke – Hanu i Katju, a sada je otkrila kako bi reagovala kada bi one krenule njenim stopama.

"Sigurno ne bih bila prepreka, ne bih branila, ali ne bih bila srećna. Zato što, kada je riječ o ženi koja se bavi ovim poslom, to stvarno ne bih poželjela svojoj deci. Put je vrlo trnovit, mislim da te može jako oštetiti kao ženu, mislim da su ljudi iz ovog posla vrlo surovi i da postoje i mnogo ljepši pozivi".

Nataša je spot za pesmu "Mama" snimila sa svojom majkom Mirom, a sada je otkrila kako bi ona reagovala kada bi se pjevačica pomirila sa nekim bivšim mužem.

"Rekla bi mi: "Ne, ne, ne, Nataša, ovo stvarno više nema smisla. Ja ne mogu. Odreći ću te se. Odreći ću te se preko novina. Ovo je kraj, dosta", kroz smijeh je rekla Nataša za Extra FM.