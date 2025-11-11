Pjevačica Nataša Bekvalac otkrila do sada nepoznate detalje iz braka sa bivšim vaterpolistom Danilom Dačom Ikodinovićem

Izvor: Lepa i Srecna

Muzička zvijezda Nataša Bekvalac otvorila je dušu o svom turbulentnom odnosu sa bivšim vaterpolistom Danilom Dačom Ikodinovićem, sa kojim je dobila ćerku Hanu.

Njihova ljubav, koju su mnogi nazivali jednom od najljepših na estradnoj sceni, okončana je ubrzo nakon teške saobraćajne nesreće koju je Danilo doživio.

Pjevačica je u emotivnom intervjuu ono što niko nije znao, da se brak završio prije nesreće.

"Dača me je varao": Šok ispovijest Nataše Bekvalac, ostavila ga dva dana prije stravične nesreće na motoru

"Moj brak sa Danilom se završio prije njegove nesreće. U tom momentu kada se to njemu desilo, mi više nismo bili zajedno, iako smo papirološki još uvijek bili u braku. On je tada trebalo da ide na svjetsko prvenstvo, ja sam mu postavila ultimatum – ili će biti promjena u njegovom ponašanju ili neće biti ništa od našeg braka nadalje. Nakon toga sam demonstrativno otišla u Crnu Goru na more sa Hanom, koja je tada bila beba, sa Kristinom koja je bila četiri mjeseca u drugom stanju i teta Mirom koja mi je pomagala oko djeteta. Dan posle toga se desila njegova nesreća", rekla je Nataša i dodala:

"Ljuta sam bila na njega. Ništa mi nije rekao, da li će da se promijeni... Nisam znala da je kraj, jer ja nisam neko ko lako odustaje od ljubavi i braka za koji sam mislila da će trajati do kraja života. Nisam otišla na more jer mi je bilo do mora, samo sam htjela da pobjegnem od te atmosfere. Danilo mi se u međuvremenu nije javljao, bili smo u svađi... Teško mi je da pričam o ovoj temi jer nije nimalo lijepa. Nenad Čanak me je pozvao i javio mi da se desila nesreća. Ja sam oduvijek mrzjela taj motor, triput sam ga prodavala kako bih spriječila da ga vozi. On ode na pripreme, ja prodam motor, i kad se vrati – nema motora! Odmah bi kupio novi".

"Dača me je varao": Šok ispovijest Nataše Bekvalac, ostavila ga dva dana prije stravične nesreće na motoru

Kako je priznala, taj period je ostavio velike posledice na nju, zbog čega je kasnije potražila i stručnu pomoć.

"Posle nesreće je došao težak period. Stvari koje su se dešavale tada su prosto ukazivale da mi više ne možemo da budemo zajedno, da ja ne mogu da funkcionišem u takvoj vrsti odnosa. Bilo je odsustvo poštovanja i sa njegove i sa moje strane. Nisam uživala poštovanje, onda sam i ja prestala da ga ukazujem. Rastanak nije bio lijep, nismo se mirno rastali, ali nakon razvoda je svako krenuo svojim putem. Kada je Hana u pitanju, tu smo jedino bili mekani i pazili da se ona ne osjeti ostavljenom s njegove strane ", rekla je Nataša za Scandal! i potvrdila da ju je Danilo prevario.

"Prevara se desila davno"

"Desilo se davno, svako je prebolio ono što je imao i sad smo u korektnom odnosu. Kod muškaraca nije važno kako izgledaš jer ti kada si nečija žena ili dugogodišnja djevojka više te ne doživljava na taj način već se podrazumijevaš. Muškarcima treba potvrda neko ko će da im se divi. Nerijetko žene sa kojima muškarci varaju ne mogu da se porede sa ženama ili djevojkama sa kojima su njihove", rekla je Nataša za Scandal!

"Nesreća nije uticala mnogo na razvod"

Ikodinović je svojevremeno o tom periodu rekao:

"Dosta vremena je trebalo da se raščisti sve. Bio je razvod braka, nesreća nije uticala mnogo na razvod. To se već raspadalo sa Natašom...Desilo bi se svakako. Novi Sad nikad nije bio moja sredina, to nije moj grad. Tamo sam dolazio i odlazio, bio sam na toj relaciji...Težio sam da se vratim kući u Beograd. Bilo mi je teško zbog svega što je bilo u medijima. Osetio sam olakšanje posle razvoda, kao neki ranac da sam skinuo sa sebe, sa leđa", ispričao je tada Dača.

(Scandal, MONDO)