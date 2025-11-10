logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marija Mikić i Nataša Bekvalac se gurale da uhvate bidermajer: Osvanuo snimak sa svadbe, pevačica odmah stala u prvi red

Marija Mikić i Nataša Bekvalac se gurale da uhvate bidermajer: Osvanuo snimak sa svadbe, pevačica odmah stala u prvi red

Autor Jelena Sitarica
0

Pevačice su bile gošće na jednoj svadbi, ali im se nije posrećilo da budu sledeće koje će reći "da"

Marija Mikić i Nataša Bekvalac se gurale da uhvate bidermajer Izvor: Instagram printscreen / wwwmarijamikiccom

Pevačice Marija Mikić i Nataša Bekvalac zajedno su prisustvovale jednoj svadbi, gde su se, kao i sve neudate gošće, našle u redu za hvatanje bidermajera. Ovoga puta im, međutim, sreća nije bila naklonjena.

Nataša, koja se do sada razvodila tri puta, i Marija, koja se nedavno razišla od supruga Jovana, odlučile su da se našale i okušaju sreću u ovom tradicionalnom trenutku.

Nataša je čak zauzela mesto u prvom redu, pažljivo prateći kuda će buket poleteti, ali je on ipak završio u rukama druge dame. Nakon toga, Nataša i Marija su se zagrlile i kroz osmeh priznale da su se ipak potajno nadale da će baš njima pripasti bidermajer.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Pogledajte

00:31
Marija Mikić i Nataša Bekvalac se guraju da uhvate bidermajer
Izvor: instagram/wwwmarijamikiccom
Izvor: instagram/wwwmarijamikiccom

- Jako sam tužna - rekla je Nataša, dok je Marija dodala: "Srce mi se slama".

Njih dve su kasnije pozirale zagrljene, a ovu fotografiju je Mikićeva opisala rečima: "Ljubica se udati neće".

Tagovi

marija mikić Nataša Bekvalac bidermajer

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ