Marija Mikić i Nataša Bekvalac se gurale da uhvate bidermajer: Osvanuo snimak sa svadbe, pevačica odmah stala u prvi red

Pevačice su bile gošće na jednoj svadbi, ali im se nije posrećilo da budu sledeće koje će reći "da"
Pevačice Marija Mikić i Nataša Bekvalac zajedno su prisustvovale jednoj svadbi, gde su se, kao i sve neudate gošće, našle u redu za hvatanje bidermajera. Ovoga puta im, međutim, sreća nije bila naklonjena.
Nataša, koja se do sada razvodila tri puta, i Marija, koja se nedavno razišla od supruga Jovana, odlučile su da se našale i okušaju sreću u ovom tradicionalnom trenutku.
Nataša je čak zauzela mesto u prvom redu, pažljivo prateći kuda će buket poleteti, ali je on ipak završio u rukama druge dame. Nakon toga, Nataša i Marija su se zagrlile i kroz osmeh priznale da su se ipak potajno nadale da će baš njima pripasti bidermajer.
Pogledajte kako je sve izgledalo:
- Jako sam tužna - rekla je Nataša, dok je Marija dodala: "Srce mi se slama".
Njih dve su kasnije pozirale zagrljene, a ovu fotografiju je Mikićeva opisala rečima: "Ljubica se udati neće".