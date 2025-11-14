"Priželjkujem to": Saša Kovačević progovorio o prinovi, otkrio kada će svadba

Saša Kovačević ne krije sreću nakon vjeridbe.

Izvor: Printscreen/Instagram

Pjevač Saša Kovačević nedavno je zaprosio svoju izabranicu Zoranu Tasovac, a sada je otkrio da s nestrpljenjem očekuje trenutak kada će postati roditelj.

Pogledajte kako je izgledala vjeridba:

"Priželjkujem taj momenat i svi koji me poznaju znaju da ja volim djecu. Gdje god da krenem ja sa djecom izgubim pola sata. Za svadbu ne žurimo. Ja ne volim ovakve stvari da planiram i volim da se dešavaju spontano i da nisu fejk", rekao je pjevač.

"Dopunjujemo jedno drugo i kada je ona u obavezama oko Iskre i školice, ja uskočim u kuhinju", rekao je Kovačević u emisiji "Stars specijal".

Pjevač je prokomentarisao spektakularnu vjeridbu o kojoj se i dalje priča u javnosti.

"Meni je to čin koji samo obilježava neku vezu, ali mi smo vjereni već skoro osam godina, od kada smo se upoznali. Ništa se nije promijenilo posle vjeridbe, funkcionišemo kao i do sada. Suština svega je da nađeš partnera koji ti odgovara po više osnova. Ne treba srljati i praviti porodicu pošto potom jer ta neka zaljubljenost se svima nama dešava u prvih godinu dana, tada smo svi ludi. Ali, treba pojesti džak soli. I neko sa mnom. Da vidimo da li jedno drugom odgovaramo", rekao je Saša Kovačević.