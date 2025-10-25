logo
Saša Kovačević vjerio djevojku nakon 10 godina veze: Zorana ostala bez teksta kada je pjevač izvadio prsten

Saša Kovačević vjerio djevojku nakon 10 godina veze: Zorana ostala bez teksta kada je pjevač izvadio prsten

Autor Ana Živančević
0

Saša Kovačević zaprosio je svoju izabranicu Zoranu Tasovac.

Saša Kovačević vjerio djevojku nakon 10 godina veze Izvor: Instagram printscreen/sashakovacevic

Posle gotovo deset godina zajedničkog života i ljubavi, jedan od najpopularnijih pjevača domaće scene, Saša Kovačević, odlučio je da okonča svoj momački period. Ova odluka označava početak nove životne faze za pjevača, koji godinama važi za jednog od najomiljenijih izvođača i čiji privatni život uvek izaziva veliku pažnju medija i fanova.

Pogledajte kako je izgledala prosidba:

U romantičnom i egzotičnom ambijentu, pevač je zaprosio prelijepu Zoranu klečeći pred njom, a ona je od oduševljenja jedva mogla da sakrije emocije.

Saša je svojevremeno govorio o ćerki Zorane Tasovac, koju gleda kao svoju:

"Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osjećam kao da jesam iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas nije ulazio. Ja nju zaista osjećam kao svoju. Imamo prelijep odnos i što se vaspitanja tiče, sve polazi iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je preemotivna i neko sa kim zaista može da se razgovara na svaku temu."

Tagovi

Saša Kovačević vjeridba

