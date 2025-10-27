Čuveni pjevač pomogao Saši Kovačeviću da zaprosi djevojku: Na prevaru odveo Zoranu u Grčku, isplivali detalji

Saša Kovačević vjerio je svoju djevojku Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi.
Pjevač Saša Kovačević je prije nekoliko dana, nakon deset godina veze, zaprosio svoju lijepu partnerku Zoranu. Nakon lijepih vijesti, isplivali su i detalji planiranja ovog romantičnog događaja koji se dogodio u Grčkoj.
Pjevač je pažljivo isplanirao putovanje u Grčku. Zajedno sa bratom Radetom Kovačevićem i njegovom djevojkom Kristinom, otputovao je u Atinu pod izgovorom da rade na novim pjesmama u studiju, prenose mediji.
Zorani je rečeno da će ona i Kristina moći da uživaju u obilasku grada dok su oni “u poslu”, ne sluteći da se iza svega krije pažljivo smišljeno iznenađenje koje je kulminiralo emotivnom prosidbom u srcu Grčke.
Pomoć prijatelja
U organizaciji celog iznenađenja pomogao je jedan od muzičara Antonisa Remosa, koji živi u Atini i poznaje mnoga romantična mjesta u gradu. Zahvaljujući njegovim sugestijama, Saša je uspio da sve isplanira do najsitnijeg detalja i stvori bajkovitu atmosferu.
Saša Kovačević i Zorana Tasovac sada su zvanično vjereni i uskoro uplovljavaju u bračne vode.
"Saša i Zorana dugi niz godina uživaju u ljubavi i bilo je pitanje dana kada će se ovo desiti. Vjerenički prsten mjesec dana je stajao u džepu, a Saša ga je platio skoro 10.000 eura. Zorana nije ni slutila šta se sprema, u Atinu su otputovali pod izgovorom da on mora da radi na novim pjesmama. U planu je velika svadba na kojoj će, pored porodice i prijatelja, biti i Saletove kolege sa estrade. Trebalo bi da bude oko 500 zvanica. Zorana već zna kakvu vjenčanicu želi, a onda na red dolazi dekoracija, torta i sve ostalo", rekao je izvor blizak paru.
