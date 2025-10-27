Od čega živi Saša Kovačević: Godinama nema nove hitove, a na keca "inskasirao" 10.000 € za vjerenički prsten

Saša Kovačević godinama nije zastupljen na estradi kao ranije, i nije skoncentrisan na snimanje pjesama, ali ipak živi na visokoj nozi, te je čak ozbiljnu sumu izdvojio za vjerenički prsten

Izvor: Printscreen/Instagram

Danima ne prestaje da se priča o vjeridbi Saše Kovačevića koji je odlučio da zaprosi dugogodišnju djevojku Zoranu Tasovac.

Par je zajedno čitavu deceniju, a prema navodima medija, pjevač je za skupoceni prsten izdvojio čak 10.000 eura.

Pogledajte veridbu Saše i Zorane:

Pjevač nije štedio za svoju izabranicu, te ju je doveo čak u Atinu pod izgovorom da radi na novim pjesmama.

Par sprema ogromnu svadbu, a mnogi su se pitali i odakle Kovačeviću toliki novac s obzirom da nije toliko zastupljen na estradi kao nekada.

Ipak, poznato je da on iza sebe ima više nego uspješnu karijeru, a prihodi novca nisu samo od pjevanja. Pjevač ima svoj muzički studio i u njemu ne snima samo on.

Saša iznajmljuje ovaj studio, pa tako mnoge njegove kolege ovde stvaraju svoje hitove.

Pored toga ima i restoran na Novom Beogradu koji godinama uspješno radi i od kojeg ozbiljno dobro zarađuje.

Ovaj ugostiteljski objekat ima 350 kvadrata i nalazi se u zgradi u kojoj pjevač i živi.

Stan u luksuznom dijelu grada

Inače, Kovačević može da se pohvali da ima stan u elitnom dijelu Beograda gdje su mu komšije Novak Đoković i Milica Pavlović.

Pogled sa terase na Savu i stari Beograd oduzima dah, dok bijeli klavir zauzima posebno mjesto u njegovom domu.

Stan je uređen u svijetlim tonovima, sa modernim detaljima i luksuznim materijalima poput mermera u kupatilu. Poseban kutak zauzima bijeli klavir, gdje pjevač provodi najviše vremena. Tokom ljetnjih dana, terasa sa prelijepim pogledom na Savu i Beograd postaje omiljeno mjesto za opuštanje.

Pogledajte neke kadrove iz luksuzne nekretnine: