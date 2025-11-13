Kristina Spalević više ne izgleda isto: Šok transformacija nakon 5 operacija (Foto)

Tokom snimanja u salonu, Kristina nije skidala osmijeh sa lica, što jasno pokazuje koliko je zadovoljna svojom transformacijom. Njeni pratioci su pohvalili novi izgled i istakli da joj braon boja izuzetno pristaje.
Otkrila sve o operacijama
Inače, Kristina je otkrila šta je sve radila na sebi.
"Jedva čekam da dođem kući. Sad je ovih par dana najteže. Juče u 17 sati mi je završena operacija, danas sam već prošetala dva puta. Radila sam "Mommy makeover". Liposukcija stomaka, ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože, podizanje grudi i implanti", objasnila je ona.