Kristina Spalević više ne izgleda isto: Šok transformacija nakon 5 operacija (Foto)

Kristina je nedavno i sama priznala šta je sve korigovala na sebi.

Izvor: Kurir TV

Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević nedavno je prošla kroz pet estetskih intervencija i trenutno se uspješno oporavlja, a sada je odlučila da osvježi svoj izgled promjenom boje kose.

Kristina, koja je do sada bila plavuša, sada je odlučila da pređe na braon nijansu kose, a novi imidž je ponosno pokazala na svom Instagram profilu.

Tokom snimanja u salonu, Kristina nije skidala osmijeh sa lica, što jasno pokazuje koliko je zadovoljna svojom transformacijom. Njeni pratioci su pohvalili novi izgled i istakli da joj braon boja izuzetno pristaje.

Otkrila sve o operacijama

Inače, Kristina je otkrila šta je sve radila na sebi.

"Jedva čekam da dođem kući. Sad je ovih par dana najteže. Juče u 17 sati mi je završena operacija, danas sam već prošetala dva puta. Radila sam "Mommy makeover". Liposukcija stomaka, ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože, podizanje grudi i implanti", objasnila je ona.