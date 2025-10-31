Radila liposukciju, uklonila višak kože i stavila silikone: Kristina Spalević uradila 5 plastičnih operacija odjednom

Kristina Spalević se dva puta porađala, a već neko vrijeme ima želju da vrati telo u stanju prije trudnoća.

Izvor: Instagram printscreen

Supruga Kristijana Golubovića Kristina Spalević, ostavila je buran period i brojne svađe s pobjednikom Farme iza sebe, i otišla u kliniku za estetsku hirurgiju u kojoj je odradila nekoliko operacija odjednom.

Kristina je pratiocima na društvenim mrežama da je imala 5 intervencija.

"Jedva čekam da dođem kući. Sad je ovih par dana najteže. Juče u 17 sati mi je završena operacija, danas sam već prošetala dva puta. Radila sam "Mommy makeover". Liposukcija stomaka, ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože, podizanje grudi i implanti", rekla je Kristina.

Kristina nije krila da je srećna što je uradila sve ove intervencije i otkrila da oporavak teče odlično.