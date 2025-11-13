Rialda Kadrić stekla je veliku popularnost ulogom Marije u hit serijalu "Žikina dinastija", a onda je nestala iz zemlje nakon popularnog ostvarenja. Nažalost, njen put iznenada je prekinut, a najstrašnije je što je skončala na isti način kao majka

Izvor: YouTube/ Silver Testelone/printscreen

Nedavno je objavljen prvi trejler za novu “Žikinu dinastiju”, što je odmah izazvalo talas nostalgije među gledaocima koji s nestrpljenjem očekuju nastavak omiljenog serijala.

Pogledajte ko se sve pojavljuje u novom filmu:

Vidi opis Marija iz "Žikine dinastije" umrla nasred ulice: 30 godina u Srbiju nije kročila, a onda je skončala na stravičan način Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 10 / 10

U projektu će se pojaviti i pojedini glumci iz originalne postave, ali, nažalost, neki od legendarnih članova ekipe nisu doživjeli da vide ovo novo poglavlje — među njima i Rialda Kadrić, zvezda koja je svojim likom Marije osvojila čitavu Jugoslaviju.

Rialda je bila jedno od omiljenih lica kultne franšize, koja je započela filmom "Lude godine", prateći ljubavnu priču Marije i Bobe, a kasnije i duhovite odnose njihovih porodica. Kada je kao trinaestogodišnja tinejdžerka dobila ulogu Marije Todorović, nije ni slutila da će postati simbol jednog vremena i miljenica publike.

Podsjetite se kako je izgledala u "Žikinoj dinastiji":

Malo ko zna da je njen prvi poljubac u životu bio upravo onaj filmski, sa Bobom (Vladimirom Petrovićem), tokom snimanja njihove prve zajedničke ljubavne scene.

"Kada sam izabrana za ulogu Marije u prvom dijelu filma 'Lude godine' imala sam samo 13 godina! Igrala sam Bobinu djevojku i logično je da smo prema scenariju morali da se ljubimo. Prvi put sam se u životu poljubila upravo tada kada smo snimali našu prvu zajedničku ljubavnu scenu. To je bio moj prvi pravi poljubac koji se eto sticajem okolnosti dogodio pred filmskim kamerama", ispričala je Rialda prije nekoliko godina i dodala da posle završetka snimanja "Žikine dinastije" nije ostala u kontaktu sa svojim filmskim partnerom:

"Ni sa kim iz glumačke ekipe se više ne čujem, pa ni sa Vladimirom. U međuvremenu su nas mnoge kolege napustile, što mi veoma teško palo. To su ljudi koji su mi poklonili svoje vrijeme i naučili me o životu."

Rialda je 1990. godine napustila tadašnju Jugoslaviju i preselila se u London gdje je godinama živjela. Voljena glumica iznenada je preminula 2021. godine, od posledica srčanog udara na ulici u Atini u svojoj 57. godini života.