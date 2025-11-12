Nina Seničar govorila je o vezi sa italijanskim fudbalerom.

Izvor: Instagram printscreen/ ninasenicar

Glumica Nina Seničar u skladnom je braku sa Džejom Elisom, sa kojim ima dvoje djece. Međutim, prije Džeja, Nina je imala nekoliko veza, od kojih se posebno izdvaja ona sa Markom Borijelem. Glumica je o njihovom odnosu govorila svojevremeno.

Pogledajte fotografije Nine Seničar:

Vidi opis "To je kao jaka droga": Glumica voljela slavnog fudbalera, pa se udala za milionera i živi u vili od 4.500.000 € Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Amy Sussman / Getty images / Profimedia Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Printskrin/Youtube/PRVA Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Instagram/ ninasenicar Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Prva screenshot Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram/ninasenicar Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Instagram/ ninasenicar Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: BauerGriffin / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Amy Sussman / Getty images / Profimedia Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: BauerGriffin/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram/ninasenicar Br. slika: 14 14 / 14

"Ta veza se zapravo zasnivala samo na strasti, to je kao jaka droga od koje nisam mogla da se odviknem. Zbog te veze sam izgubila čak i prijatelje. Ljudi su mi govorili da treba da okončam vezu sa Markom, ali ja nisam znala kako. Svaki put kada bih rekla 'Sad je dosta' i napustila ga, prolazila sam kroz veliku krizu i posle nekog vremena bih ga ponovo potražila", ispričala je tada Nina, a na pitanje da li je to ipak bila velika ljubav, odgovorila je:

"Ne želim da upotrebim riječ ljubav. To je sve vrijeme više bilo neko ludilo i fizička privlačnost, jer ako izuzmemo se*s, nas dvoje nismo imali ništa drugo zajedničko. Kada smo napokon raskinuli, učinili smo jedno drugom uslugu."

Inače, Marko Borijelo u jednoj emisiji je svojevremeno otvorio dušu i ispričao da je njegovog oca ubila mafija kada je imao samo 10 godina. Fudbal mu je pomogao da se lakše nosi sa očevom smrću i spasio ga u tom najtežem periodu, pisala je ranije "Blic Žena".

Nina sa porodicom živi u vili od 4.5 miliona

Inače, Nina danas sa porodicom živi u vili u Los Anđelesu koja je procijenjena na 4.5 miliona eura i time je ponijela titulu jedne od najbogatijih Srpkinja.

Elis je kupio renovirani dom u američkom stilu, a odlučio je da to bude u Spolding skveru, istorijskom kvartu Los Anđelesa, poznatom po raskošnim vilama. Kuća je bila izgrađena 1919. godine, ali je renovirana i vraćena u savršenstvo evropskog hotela sa pet zvjezdica.

Pogledajte još fotografija Nine Seničar:

Vidi opis "To je kao jaka droga": Glumica voljela slavnog fudbalera, pa se udala za milionera i živi u vili od 4.500.000 € Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Amy Sussman / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Amy Sussman / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Za sat vremena zaradila 1.000 eura

Nina odavno zarađuje velike sume novca, pa je jednom prilikom otkrila da je već od prvog posla zaradila 1.000 eura za samo sat vremena.

"Imam tu potrebu da krećem ispočetka, od nule, tu konstantnu potrebu za borbom, mučenjem. Počeci nisu nimalo laki. Dva puta sam počinjala od nule u smislu, da sam se dva puta selila u drugu zemlju, ali ne znači da neću još", pričala je ona u podkastu "Empire State Balkan" i otkrila potom mnoge detalje:

"Moja ideja je bila vrlo jednostavna, neki kafić sa strane, konobarisanje. Imala sam stipendiju, živjela sam u studentskom domu, imala sam jedan obrok dnevno. Mogla sam da preživim sa 300 eura. Moja ideja je bila da tri puta nedeljno negdje konobarišem, kao i većini studenata. Igrom slučaja sam upoznala jednog agenta za modeling koji mi je rekao da imam lice za Vog, a tijelo za Plejboj. Bila sam zabezeknuta šta mi je rekao. To meni nikad nije bilo na radaru, nikad mi to nije bio cilj, ali desilo se da sam od prvog posla za sat vremena zaradila 1.000 eura. To je meni bilo nevjerovatno. To je takva sloboda bila, da ne moram da radim u kafiću, da mogu da se avionom vratim kući, a ne autobusom. Ja sam napravila neku računicu i rekla: 'Pa ovo nije nimalo loše'. Tako je počela moja manekenska karijera koja je vrlo kratko trajala, jer čim sam se ja pojavila ispred kamere, ja sam shvatila da je to to. Spoj one glume koju sam obožavala plus to nešto što mi je veoma zanimljivo."

Izvor: Blic/ MONDO