Kako danas izgleda mali Miša iz Žikine dinastije? Kao klinac osvojio Jugu pa nestao, a sad zarađuje bijesnu lovu (Foto)

Mihailo Jevtić osvojio je sve svojevremeno kao Miša Pavlović u "Žikinoj dinastiji", a danas bi ga malo ko prepoznao

Replike iz popularne serije "Žikina dinastija" i dan-danas se rado prepričavaju, a gledaocima su oduvijek bili najzabavniji trenuci kada stari prijatelji Žika Pavlović i Milan Todorović dobiju unuka Mišu i zajedno s njim upadaju u razne dogodovštine.

Film "Kakav deda takav unuk" je četvrti nastavak serijala "Lude godine“, a mali Miša, kog je tumačio Mihailo Jevtić, brzo je osvojio publiku. Nakon tog filma imao je još nekoliko uloga, ali se kasnije povukao iz glume i krenuo drugim putem.

U pomenutom ostvarenju Mihailo je imao svega osam godina, a nakon ove uloge dobio je još nekoliko, a jedna od značajnijih je ona u seriji "Sivi dom". Međutim, posle toga svoju glumačku karijeru je završio.

Mihailo je sa šest godina primljen u dječiji dramski studio RTB-a i sledećih 18 godina je snimao za televiziju i film i igrao u beogradskim pozorištima. Posle toga se povukao i radio kratke filmove.

Čime se danas bavi Mihailo Jevtić?

Iako danas vodi potpuno drugačiji život, i rijetko ko bi ga prepoznao na prvu, Mihajlo je i dalje u kreativnim vodama. Bavi se muzikom, dizajnom i izradom veb aplikacija i internet sajtova, u čemu je veoma uspješan. A s obzirom na to da ga gledaoci pamte iz detinjstva, niko ga danas ne bi prepoznao jer izgleda potpuno drugačije.

Završio je srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla i nižu muzičku Kosta Manojlović u Zemunu. Upisao je Akademiju koju je napustio u toku druge godine studija. Od instrumenata svira violinu, klavir i gitaru.