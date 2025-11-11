"Ne valja ništa, ne pije": Otac Rade Manojlović rekao šta misli o njenom novom dečku, spomenuo i Milana Stankovića

Rade Manojlović oglasio se povodom teme koja danima unazad intrigira domaće medije - novom zetu

Otac pjevačice Rade Manojlović, Rade, otvorio je dušu o svemu što mu je priredio život, supruzi, ćerkama, ali i Radinom dečku.

Rade je priznao da je prethodnih dana bio bolešljiv i da se sada oporavlja.

"Pa imao sam nekih zdravstvenih problema, više sam ih ja izazvao nego što su problemi, propadanja neka imam, posle 50 godina sam išao na analize i nisam znao šta da očekujem. Imao sam i neku malu temperaturu, sad se oporavljam. Svi se brinu oko mene. Rada je u Beogradu, Marija je u Požarevcu, obe su se okupirale sad tu oko mene, preksinoć mi je Rada bila. One meni kažu da se čuvam, ali znaju da sam tvrdoglav, da nisam namćor čovjek, ali imam svoje poglede na zdravlje. Ja nisam pobornik da idem kod ljekara, nego da se moje tijelo izbori prirodnim putem. Ali sada sam došao do te situacije, jer sam ja to izazvao na traktoru sa prehladama. Nikad nisam rekao da ja ne volim da popijem, popijem sa društvom umjereno", rekao je Rade.

Rade se danas bavi poljoprivredom i kako kaže, radi onoliko koliko može, a ćerke mu uvijek finansijski pomažu.

"Pomažu mi, imam neku sigurnost, ne moram da razmišljam da li ću ove ogromne dažbine... Imam penziju 29.000, a struju, televiziju i ostalo plaćamo preko 20.000 mjesečno, ja sa 9.000 uživam. Mogu i na more da odem. Da mi nije djece ne bih imao ništa".

Na pitanje kako uspijeva da održi skladan brak, Rade je odgovorio u svom maniru.njegov odnos sa suprugom Suzanom,

"Ko kaže da je skladan brak? Kad ne mogu protiv nje, ja se okrenem, odem u kafanu, u selo. Mora ona da prećuti, moram ja. Mi smo dva različita svijeta, tuk na luk, kako smo mi opstali 20 godina, ja ne znam. Vjerovatno imamo viziju dokle možemo da se inatimo, posle neko mora da popusti. Podjednako popuštamo, ja imam 75 godina, ona 68 nismo više mladi".

Pjevačicin otac je otkrio i kako mu se dopada ćerkin dečko sa kojim se ponovo pomirila.

"Ja uopšte nisam obaviješten, ne znam da li ona ima dečka ili nema. Ja znam čovjeka koji tu dolazi, e sad, to oni meni nisu rekli: “Tata, to je to”. Nisam ja lud, da ne znam, samo zvanično nisam obaviješten", rekao je on, a na pitanje da li je nekad savjetovao ćerku kada su emotivni partneri u pitanju, Rade kaže:

"Jesam, posavjetovao sam je kad je napunila 18 godina. Sad radiš za sebe, svaki postupak je tvoj, nije ni protiv mene, niti protiv bilo koga. Ne daj bože nešto da zatreba, ja bih joj pomogao, koliko god mogu i kako sam u mogućnosti. Šta ima meni da se dopada? Prvo, ne valja ništa. Ne pije. Pa, u stvari, nijedan nije pio koga je dovodila, moje mjerilo se izgubilo. U stvari jedan je pio pomalo. Možda je Radmila zaboravila da mi najavi dečka. Dobar je u svakom slučaju. Znao sam ja i prije nje da se zabavljala sa Milanom Stankovićem, a ona meni: “Tata, pa kako?” Pa nisam se ja juče rodio. Nije stidljiva ona, ali ne pada joj na pamet da mi objašnjava neke stvari, ali vidim ja. Ako joj je dečko, ja nemam ništa protiv. Ako je njoj dobar, meni je šest puta bolji. Nije ona imala nešto puno tih momaka, 4-5 za 40 godina. Mislim bruka", rekao je Rade, a na pitanje, da li mu Rada djeluje srećno i zadovoljno, on kaže:

"Dokle god ona ne “kukumavči”, dobro je".

Rade ne krije i da bi bio najsrećniji čovjek kada bi mu ćerke podarile unuke.

"Ja sam od toga digao ruke. Kažu sad generacije, nove, pa to malo kasnije. Pa kad kasnije, 40 godina ima, prošlo pola života. Naravno da bih volio, bio bih najsrećniji. Ja imam unuka i unuku od sina, ali volio bih i da imam i od jedne i druge ćerke, ali baksuzi".

