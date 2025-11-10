"Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve": Marija Šerifović se sa polubratom oprostila od pokojnog oca

Pevačica Marija Šerifović objavila je fotografiju na Instagramu posvećenu pokojnom ocu, a potom je isto uradio i Danijel.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Marija Šerifović oprostila se od svog oca, muzičara Rajka Šerifovića, koji je preminuo nakon kratke, ali teške bolesti.

Podsjetimo, Rajko je izgubio bitku za život u kragujevačkoj bolnici, a Marija mu je sada posvetila potresnu objavu na društvenim mrežama.

Ona je objavila njegovu sliku uz riječi:

,,Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gdje si sada. Tvoj šampion", napisala je Marija, a poruke podrške samo su se ređale.

Oprostio se i Danijel

Nakon Marije, od Rajka se oprostio i njen polubrat, pjevač Danijel Pavlović, inače vanbračni sin muzičara.

,,Neka ti Gospod podari rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše za Marijinog i mog oca. Hvala svima", oprostio se od oca Danijel na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/danijelpavlovic/screenshot

Podsjetimo, brigu o ocu vodio je i Rajkov sin, pjevač Danijel Pavlović kojeg je muzičar dobio u vanbračnoj zajednici sa izvjesnom frizerkom Lidijom Pavlović, a koji je postao poznat javnosti kao učesnik jednog rijaliti programa, kao i takmičenja "Operacija trijumf".



