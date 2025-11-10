logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otac Marije Šerifović sahranio sina u 42. godini: Tragedija ga gotovo uništila, pjevačica samo jednom pričala o bratu

Otac Marije Šerifović sahranio sina u 42. godini: Tragedija ga gotovo uništila, pjevačica samo jednom pričala o bratu

Autor Jelena Sitarica
0

Marija je prošle godine u jednoj emisiji otvorila dušu o teškoj porodičnoj tragediji.

Otac Marije Šerifović sahranio sina u 42. godini Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović, preminuo je nakon kraće i teške bolesti, a mnogi ne znaju da je čuveni muzičar jedva preživio tešku tragediju kada je prije 12 godina sahranio sina Dušana. 

Rajko je prije braka sa Vericom već jednom bio oženjen, a u tom odnosu dobio je sina Dušana za kog je nekadašnja pobjednica Evrovizije bila veoma vezana.

Nažalost, Dušan je nakon duge borbe sa teškom bolešću preminuo 2013. u 42. godini, što je Marija teško podnijela, a njegova rana smrt ostavila je dubok emotivni ožiljak ne samo na nju, već i na njihovu cjelokupnu porodici.

Kao djetetu, Dušanu je dijagnostikovana ozbiljna srčana bolest koja je zahtijevala operaciju u Londonu. Nažalost, ni najkvalitetniji ljekari nisu mogli da mu produže život.

Marija Šerifović je prije par godina u jednoj emisiji podijelila detalje o toj bolnoj tragediji.

"Dušan je bio moj brat iz Rajkovog prvog braka. On je bio jedna beskrajno dobra i posebna dušica", rekla je Marija za Blic i potvrdila da ga je mnogo voljela, kao i da je na njegovoj sahrani bio ogroman broj ljudi.

Inače, Marija Šerifović ima i mlađeg polubrata Danijela Pavlovića, sa kojim je u odličnim odnosima, a zajedno vode i školu pjevanja.

Pogledajte kako on izgleda:

Možda ce vas zanimati


Tagovi

Marija Šerifović sahrana Otac sin Brat tragedija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ