Otac Marije Šerifović sahranio sina u 42. godini: Tragedija ga gotovo uništila, pjevačica samo jednom pričala o bratu

Marija je prošle godine u jednoj emisiji otvorila dušu o teškoj porodičnoj tragediji.
Otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović, preminuo je nakon kraće i teške bolesti, a mnogi ne znaju da je čuveni muzičar jedva preživio tešku tragediju kada je prije 12 godina sahranio sina Dušana.
Rajko je prije braka sa Vericom već jednom bio oženjen, a u tom odnosu dobio je sina Dušana za kog je nekadašnja pobjednica Evrovizije bila veoma vezana.
Nažalost, Dušan je nakon duge borbe sa teškom bolešću preminuo 2013. u 42. godini, što je Marija teško podnijela, a njegova rana smrt ostavila je dubok emotivni ožiljak ne samo na nju, već i na njihovu cjelokupnu porodici.
Kao djetetu, Dušanu je dijagnostikovana ozbiljna srčana bolest koja je zahtijevala operaciju u Londonu. Nažalost, ni najkvalitetniji ljekari nisu mogli da mu produže život.
Marija Šerifović je prije par godina u jednoj emisiji podijelila detalje o toj bolnoj tragediji.
"Dušan je bio moj brat iz Rajkovog prvog braka. On je bio jedna beskrajno dobra i posebna dušica", rekla je Marija za Blic i potvrdila da ga je mnogo voljela, kao i da je na njegovoj sahrani bio ogroman broj ljudi.
Inače, Marija Šerifović ima i mlađeg polubrata Danijela Pavlovića, sa kojim je u odličnim odnosima, a zajedno vode i školu pjevanja.
Pogledajte kako on izgleda:
