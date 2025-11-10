"Rajku sam sve oprostila": Ovako je Marija Šerifović pričala o pokojnom ocu, pravio joj mnogo problema

Rajko Šerifović preminuo je danas nakon teške bolesti, a iako je sa ćerkom svojevremeno bio na ratnoj nozi, ipak su izgladili sve nesuglasice

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Danas je preminuo Rajko Šerifović, a Marija je jednom prilikom govorila o njihovom odnosu i tome kako danas gleda na razlaz roditelja.

Kako je Marija rekla, oprostila je sve ocu Rajku i sa njim je imala dobar odnos.

- Nedavno smo se vidjeli u Kragujevcu i rekao mi je: "Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako...", a onda me je pogledao onako značajno: "... barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno". U smislu i kontekstu da je ostavio iza sebe osobu kojom može da se ponosi kao svojom ćerkom. Bio je iskren i to jeste istina - kaže Marija.

,,Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo da biramo pogotovo ne želim da ih mijenjam. Da je Verica na primjer pokušala da ima dijete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam", rekla je ranije Marija u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

,,Od Rajka i Verice pokupila sam one najbolje karakteristike. Neka harizma, širokogrudost i fer odnos prema ljudima", ispričala je ranije Marija.

,,To sam od Rajka naslijedila, što ne znači da sve to nije Verica, ali od nje svakako pjevanje koje je danas moj poziv", priznala je pjevačica.

Inače, komšije čuvenog muzičara opisivale su ga kao dobrog čovjeka koji voli da popije, a zbog bolesti su mu, kako kažu, ljekari morali da odsijeku prst na nozi.



