logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo otac Marije Šerifović: Čuveni muzičar izgubio bitku sa teškom bolešću

Preminuo otac Marije Šerifović: Čuveni muzičar izgubio bitku sa teškom bolešću

Autor Jelena Sitarica
0

Rajko preminuo posle kratke i teške bolesti u bolnici u Kragujevcu

Preminuo otac Marije Šerifović Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muzičar i otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović, preminuo je nakon kratke i teže bolesti, saznaje "Blic".

Poslednji put u javnosti Rajko se pojavio na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine. Rajko Šerifović je iz prvih redova pratio koncert ćerke, a u jednom trenutku joj je i nazdravio.

Marija tada nije krila koliko je ponosna na njega i činjenicu da sjedi na njenom koncertu zajedno sa majkom Vericom Šerifović.

- Rajko legendo - poručila mu je tada pjevačica.

Biografija

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gdje je živio do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i volio je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.

Tagovi

Marija Šerifović Otac preminuo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ