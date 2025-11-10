Preminuo otac Marije Šerifović: Čuveni muzičar izgubio bitku sa teškom bolešću

Rajko preminuo posle kratke i teške bolesti u bolnici u Kragujevcu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muzičar i otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović, preminuo je nakon kratke i teže bolesti, saznaje "Blic".

Poslednji put u javnosti Rajko se pojavio na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine. Rajko Šerifović je iz prvih redova pratio koncert ćerke, a u jednom trenutku joj je i nazdravio.

Marija tada nije krila koliko je ponosna na njega i činjenicu da sjedi na njenom koncertu zajedno sa majkom Vericom Šerifović.

- Rajko legendo - poručila mu je tada pjevačica.

Biografija

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gdje je živio do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i volio je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.