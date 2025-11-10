Zorannah prodaje stare, prljave patike za 9.000 dinara? Objavila oglas pa obrisala sliku nakon haosa, pljušte prozivke

Zorana Jovanović Zorannah je i ranije bila na meti kritika zbog stanja garderobe i obuće koju je prodavala.

Izvor: Instagram/ zorannah

Blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah ponovo se našla se na meti kritika nakon što je objavila da prodaje svoje stare stvari.

"Rešavam se bukvalno svega izi ormara, i nadam se da će kod nekog drugog imati novi život te stvari", napisala je na storiju na svom drugom profilu aspenbabypom, što ne bi bilo ništa sporno, da nije okačila da prodaje stare iznošene patike za 9.000 dinara.

- Alexander McQueen patike, pertle moraju na pranje, 39 - 9000, stoji u opisu fotografije koju je objavila, ali se iz priloženog može videti da patike nisu baš najčistije.

Izvor: instaram/aspenbabypom

Odmah su usledile prozivke, a mnogi su bili u šoku jer ovo nije prvi put da Zorana prodaje komade koji nisu u najboljem stanju.

- Zorana nešto se može i baciti jer nije sve u stanju za prodaju, ovo je sramota pokloniti kao rabljeno, a kamoli prodavati, glasi jedan komentar.

Za 9000 možete kupiti nove tike i plus neće biti MQUEEN — S (@Bezbednjakinjaa)November 9, 2025

"Što je najjače, ovo će neko da kupi", "Taj koji to kupi nek plati psihologa", "Kako je nije sramota da stavi nešto ovoliko iznošeno", "Bože, sećam se koliko je ranije bila besna, kupovala je neke basic džempere sa danima u nedelji za tipa 500 evra, a sad prodaje prljave, fejk patike za 9000 dinara", "Ta 9000 možete kupiti nove patike i plus neće biti Mqueen", "Da li su gljivice gratis"... pisali su ljudi revolitirano, a Zorana je, nakon kritika, obrisala sporni oglas.