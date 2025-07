"Od vjenčanja nema ništa": Zorannah dva mjeseca nakon vjeridbe saopštila dalje planove, evo šta se desilo

Srpska influenserka je istakla da, uprkos željama, nemaju vremena trenutno za svadbu kakvu priželjkuje.

Izvor: Printscreen/Youtube/Zorannah

Poznata srpska influenserka Zorana Jovanović, nedavno je imala pravu romantičnu vjeridbu iz snova sa fudbalerom Ilojem Rumujem na Karibima, ali je sada iznenadila pratioce viješću da od velike svadbe – nema ništa.

Podsjetimo, njihova ljubavna priča počela je 2023. godine, a krunisana je vjeridbom krajem maja 2025. na bajkovitom ostrvu Kurasao, rodnom mjestu njenog izabranika. Taj čarobni trenutak ovjekovečili su fotografijama s pješčane plaže, a posebnu pažnju privukao je vjerenički prsten vrijedan čak 30.000 eura, koji su zajedno izabrali još godinu dana ranije.

Izvor: Youtube/Zorannah

Ipak, iako su mnogi očekivali glamurozno vjenčanje, Zorana je otkrila da zbog brojnih obaveza jednostavno nema vremena da organizuje sve onako kako je zamišljala. Umjesto velike ceremonije, odlučili su se za skromno, opštinsko vjenčanje, na kom će jedno drugom ipak reći sudbonosno "da".

"Vidim puno pitanja vezanih za vjenčanje. Ovim putem moram da vas razočaram kako moje prijatelje, tako i moje pratioce, ali od vjenčanja nema ništa. Nemojte pogrešno da me shvatite, mi ćemo se vjenčati, ali bukvalno samo opštinski da potpišemo i to iz dva razloga", poručila je influenserka.

Otkrila razloge

"Prvi razlog je taj što ove godine moramo da se vjenčamo, zbog moje papirologije i svega, pogotovo zbog toga što se selimo. Ne znamo ni gdje ćemo da živimo, ne znamo ništa i moramo da imamo taj papir zbog moje vize i dozvole", započela je blogerka.

"E sad, situacija je sledeća. Problem broj jedan je taj što on igra kvalifikacije za Sjvetsko prvenstvo 2026. i nećemo znati da li igraju Svjetsko prvenstvo ili ne. Od marta do juna u slučaju da se oni ne kvalifikuju imamo normalni odmor gdje ćemo znati kada je poslednja utakmica. U slučaju da on nije slobodan igrač sljedeće ljeto, jer ne znamo na koliko će potpisati, s obzirom na to da ima još nekoliko opcija. U teoriji bi znali kada smo slobodni i kada bi mogli da se vjenčamo. Ali od marta do juna je 3 mjeseca, a to što bi ja hipotetički uradila da imamo neki normalan raspored i život ne može da se organizuje tako brzo", objasnila je Jovanovićeva, te nastavlja:

"Drugi problem je što ako se plasiraju na Svetsko prvenstvo, od juna nema ništa. Onda nećemo moći ništa dalje, jer ne znamo u kom će klubu igrati, možda i znamo, ali ne znamo šta će se dešavati i koliko će imati slobodnog vremena. Ne možemo da zakažemo termin za određeni datum kada svašta može da se desi u našim životima.Neko je rekao: "Kad želiš ti to i uradiš, koliko su se drugi fudbaleri vjenčali?". Sve to stoji, ali kao što rekoh, kada imaš klub. Prije nekoliko godina kada je imao ugovor u Kolambusu na tri, četiri godine tada je znao sve i u skladu sa tim mogao da se organizuje", govorila je jutjuberka u svom vlogu.