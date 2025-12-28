Petogodišnji dječak izgubio je život u tragičnoj nesreći na skijalištu u mjestu Otaru, na ostrvu Hokaido, nakon što mu se ruka zaglavila na žičari, saopštile su lokalne vlasti.

Izvor: Profimedia

Petogodišnji dječak danas je smrtno stradao nakon što se se njegova desna ruka zaglavila na žičari u skijalištu na sjeveru Japana, saopštile su lokalne vlasti.

Vatrogasna služba navela je da je primila poziv za pomoć od dječakove majke koja je rekla da se on zaglavio na žičari u mjestu Otaru, na ostrvu Hokaido, prenijela je agencija Kjodo.

Dječak je pao kada je pokušao da siđe sa ski lifta, a tom prilikom njegova desna ruka se zaglavila. Druge pojedinosti o nesreći za sada nisu navedene.