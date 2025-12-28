Petogodišnji dječak izgubio je život u tragičnoj nesreći na skijalištu u mjestu Otaru, na ostrvu Hokaido, nakon što mu se ruka zaglavila na žičari, saopštile su lokalne vlasti.
Vatrogasna služba navela je da je primila poziv za pomoć od dječakove majke koja je rekla da se on zaglavio na žičari u mjestu Otaru, na ostrvu Hokaido, prenijela je agencija Kjodo.
Dječak je pao kada je pokušao da siđe sa ski lifta, a tom prilikom njegova desna ruka se zaglavila. Druge pojedinosti o nesreći za sada nisu navedene.