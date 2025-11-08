"Bila sam odvratna prema njemu": Kaća Živković otkrila da je bila zaljubljena u kolegu, spomenula Milana Stankovića

Katarina Živković govorila je o početku svoje karijere.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Katarina Kaća Živković, poslije mnogo godina, prvi put je priznala da je bila zaljubljena u kolegu, a potom se dotakla Milana Stankovića i priznala da joj nedostaje.

Naime, Katarina Živković se proslavila u „Zvezdama Granda“, baš kao i njen kolega Milan Stanković, koji se povukao sa estrade.

„Čovjeka uopšte nema, a pjesme su mu hitovi. Mnogo mi nedostaje, bio je stvarno poseban i bilo bi sjajno kada bi se vratio. Kada bi se vratio sa nekom pjesmom napravio bi haos, pogotovo jer su sve djevojčice ludele za njim“, rekla je Katarina Živković.

Inače, Katarina je priznala da je na početku karijere bila zaljubljena u kolegu. Ipak, njegov identitet nije željela da otkriva.

„Na početku karijere imala sam simpatije prema jednom muškarcu iz javnog sveta, ali sam se toliko odvratno ponašala prema njemu i ignorisala sam ga. Moje ponašanje prema njemu bilo je ponašanje osobe koja prezire, a zapravo je to bio neki odbrambeni mehanizam. Sreća pa me je to brzo pustilo“, rekla je Živkovićeva u podkastu „Bunker“.

„Katarina nije sa oženjenim“

Podsjetimo, Kristina Kija Kockar prvi put je govorila o prekidu prijateljstva sa pjevačicom Katarinom Živković.

„Katarinu mnogo poštujem i to je bila jedina drugarica s javne scene koja me je mnogo povrijedila i ne bi joj išlo u prilog da bilo šta pričam o njoj. Uvredila je cijelu moju porodicu i prijatelje. Oni su bili manje zatečeni, zavisi kako ko, od mene, a onda kad su se kockice sklopile, shvatila sam da treba da ostane kako je i hvala joj“, rekla je Kija.

Pogledajte fotografije Kije Kockar i Katarine Živković:

Katarina izabranika sa kojim je dobila sina ne želi javno da eksponira, a mnogi su komentarisali da je u pitanju oženjen čovek.

"Moram i to da prokomentarišem pošto vidim da se na mrežama piše da je on oženjen i da ga zato krije. Ne, ne, ne. Nije oženjen niti bilo šta, tako da prestanite da komentarišete te gluposti. Taj čovjek je divan. To bih učinila kao nekadašnja velika drugarica. Non-stop čitam o tome, muka mi je, dođe mi da komentarišem, ali sada imam priliku da kažem javno. Ne, ne i ne, prestanite više da je dirate oko toga. Želim joj svu sreću i za dijete sam poslala poklon", rekla je Kija.