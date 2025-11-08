Pjevačica Anastasija Ražnatović je dospjela u centar pažnje zbog slike na kojoj se, navodno, nazire trudnički stomačić
Pjevačica Anastasija Ražnatović, ćerka Svetlane Cece Ražnatović, poslednjih nedelja je manje aktivna na društvenim mrežama, ali je nedavno dospela u centar pažnje upravo zbog jedne slike na Instagamu.
U pitanju je slika sa proslave rođendana njenog frizera Stevana Radivojevića, na kojoj je bila obučena u crne, satenske pantalone i crvenu, kožnu jaknu koja je, navodno, prekrivala trudnički stomak.
Da li je Anastasija Ražnatović trudna? Zbog jedne slike nastala pometnja, progovorila pjevačica koja je bila na žurci
Društvene mreže su se usijale nakon navoda da "jaknom prikriva trudnoću", a sada se za medije oglasila i pjevačica Marina Visković koja je bila na rođendanskoj proslavi.
"Ne znam stvarno, nisam primetila stomak. Naravno da sam srećna i želim joj da se to desi", rekla je Marina za domaće medije.
Pogledajte još jednom sliku o kojoj svi pričaju: