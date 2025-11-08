Pjevačica Anastasija Ražnatović je dospjela u centar pažnje zbog slike na kojoj se, navodno, nazire trudnički stomačić

Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Pjevačica Anastasija Ražnatović, ćerka Svetlane Cece Ražnatović, poslednjih nedelja je manje aktivna na društvenim mrežama, ali je nedavno dospela u centar pažnje upravo zbog jedne slike na Instagamu.

U pitanju je slika sa proslave rođendana njenog frizera Stevana Radivojevića, na kojoj je bila obučena u crne, satenske pantalone i crvenu, kožnu jaknu koja je, navodno, prekrivala trudnički stomak.

Vidi opis Da li je Anastasija Ražnatović trudna? Zbog jedne slike nastala pometnja, progovorila pjevačica koja je bila na žurci Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/cecaraznatovic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ac3isb4ck Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/ ac3isb4ck Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/screenshot/elbani mace Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/Prinskrin Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 12 / 12 AD

Društvene mreže su se usijale nakon navoda da "jaknom prikriva trudnoću", a sada se za medije oglasila i pjevačica Marina Visković koja je bila na rođendanskoj proslavi.

"Ne znam stvarno, nisam primetila stomak. Naravno da sam srećna i želim joj da se to desi", rekla je Marina za domaće medije.

Pogledajte još jednom sliku o kojoj svi pričaju: