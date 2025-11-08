logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je Anastasija Ražnatović trudna? Zbog jedne slike nastala pometnja, progovorila pjevačica koja je bila na žurci

Da li je Anastasija Ražnatović trudna? Zbog jedne slike nastala pometnja, progovorila pjevačica koja je bila na žurci

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Anastasija Ražnatović je dospjela u centar pažnje zbog slike na kojoj se, navodno, nazire trudnički stomačić

Da li je Anastasija Ražnatović trudna Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Pjevačica Anastasija Ražnatović, ćerka Svetlane Cece Ražnatović, poslednjih nedelja je manje aktivna na društvenim mrežama, ali je nedavno dospela u centar pažnje upravo zbog jedne slike na Instagamu.

U pitanju je slika sa proslave rođendana njenog frizera Stevana Radivojevića, na kojoj je bila obučena u crne, satenske pantalone i crvenu, kožnu jaknu koja je, navodno, prekrivala trudnički stomak.

Društvene mreže su se usijale nakon navoda da "jaknom prikriva trudnoću", a sada se za medije oglasila i pjevačica Marina Visković koja je bila na rođendanskoj proslavi.

"Ne znam stvarno, nisam primetila stomak. Naravno da sam srećna i želim joj da se to desi", rekla je Marina za domaće medije.

Pogledajte još jednom sliku o kojoj svi pričaju:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Anastasija Ražnatović trudnoća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ