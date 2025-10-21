Anastasija je u najnovijem snimku otkrila kroz šta je sve prolazila, kakva je kao osoba, ali i kakvi ljudi je danas okružuju i na čemu je zahvalna.

Izvor: Instagram/raznatovicanastasija/printscreen

Svetlana Ražnatović nikada nije krila da se trudila nakon smrti supruga Željka, da ćerki Anastasiji i sinu Veljku usadi prave vrednosti i da se fokusira na njihovo vaspitanje, budući da su od rođenja pod svetlima reflektora.

Ceca u javnosti nikada ne psuje, vodi računa šta priča i gleda da bude primer mladim generacijama kojima je idol, a to je usadila i svojoj deci, naročito Anastasiji, koja se oduvek trudila da u svojim izjavama bude smerna i vaspitana.

Vidi opis "Oporavljala sam se sama": Emotivna ispovijest Cecine ćerke, htjeli da je ponize, pa prvi put progovorila o svemu Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / anastasijaraznatovic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram/ac3isb4ck/Printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen/raznatovicanastasija Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kurir, Instagram / raznatovicanastasija Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nakon udaje i preseljenja u Španiju, Anastasija vodi potpuno drugačiji i mirniji život u odnosu na Srbiju, budući da je tamo niko ne zna, te je konačno osetila šta znači "sloboda".

Anastasije je aktivna na mrežama gde pokazuje detalje iz života, a sada je otkrila i brojne stvari o kojima nije pričala nikada, makar ne javno.

U najnovijem snimku na Tiktoku, Cecina ćerka priznala je kako danas gleda na život, kakvim ljudima je okružena, a dotakla se i braka sa fudbalerom Nemanjom Gudeljem.

"Imam lojalnog muža koji me obožava, višegodišnja prijateljstva. Oporavljala sam se bez ičije pomoći. Imam empatije prema svemu i romantizujem život. Dobro obrazovanje, opraštam. Transparentna sam i fina, isto tako imamo samopouzdanje i znam ko sam i šta sam. NIkada neću naštetiti nikome zarad ličnog zadovoljstva. Nova torba nije nešto što me ispunjava. Tako da, nikada nisam na gubitku.

Anastasija se povukla iz javnog života

Brojne javne ličnosti pojavile su se nedavno na proslavi 31. rođendana Stevana Radivojevića u Beogradu, koji je ujedno i frizer porodice Ražnatović, ali i blizak prijatelj Cecine ćerke Anastasije.

Pogledajte Anastasijinu vilu u Sevilji:

Budući da su svi upravo nju očekivali, on je pozirajući za fotografe otkrio da Anastasija dolazi, ali da je niko neće videti od prisutnih medija jer to ne želi.