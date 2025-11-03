logo
Trudna Anastasija Ražnatović? Jedna fotka pokrenula haos na mrežama, svi gledaju u stomak koji je probala sa sakrije

Trudna Anastasija Ražnatović? Jedna fotka pokrenula haos na mrežama, svi gledaju u stomak koji je probala sa sakrije

Autor Jelena Sitarica
0

Nakon što se povukla iz javnosti, i smanjila oglašavanje na mrežama, osvanula je fotka sa proslave rođendana poznatog frizera koja je pokrenula lavinu komentara

Anastasija Ražnatović trudna? Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Anastasija Ražnatović daleko je manje aktivna na mrežama poslednjih nedelja, a pojedinim objavama zagolicala je znatiželju pratilaca, kao nedavno kada je objavila zanimljiv reel na Instagram storiju na kom se vidi snimak borbe i riječi: "Taman kada sam mislila da Bog neće uslišiti moje molitve, u najmračnijem času vjera postaje tvoj najjači saveznik".

Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Iako je Anastasija i ranije dijelila ovakve objave, sada je sve dobilo drugačiju poleđinu nakon što su njeni fanovi posumnjali da je pjevačica u blagoslovenom stanju

Sve je pokrenula fotografija sa proslave rođendana poznatog frizera Stevana Radivojevića koji je blizak prijatelj Ražnatovića. Anastasija se sve vrijeme sklanjala od kamera, te čak nije željela ni da pozira pred okupljenim novinarima, no, kasnije je ipak osvanula jedna fotografija. 

Ono što su pratioci odmah primijetili bilo je da pjevačica krije stomak jaknom, a mnogi su komentarisali na mrežama donji dio stomaka koji se činio obliji. 

Kako je Anastasija poznata po izrazito vitkoj liniji, nije trebalo mnogo da se pokrenu priče o trudnoći. 

Pogledajte kako inače pjevačica izgleda:

Ipak, nakon svega što je prošla, jasno je zašto lijepe vijesti, ukoliko su istinite, krije od javnosti. 

Da li je pjevačica zaista trudna, ostaje da vidimo, a Marina Visković koja je bila jedna od zvanica na rođendanskoj žurki.

- Ne znam stvarno, nisam primijetila stomak. Naravno da sam srećna i želim joj da se to desi - rekla je Marina za domaće medije.

Pogledajte još fotografija Anastasije sa suprugom Nemanjom:

Anastasija Ražnatović trudna

