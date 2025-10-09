"Da dobijem još jedan zagrljaj i ples": Anastasija uz pomoć AI oživela uspomenu na pokojnog oca Arkana

Ražnatovićeva je objavila emotivnu fotografiju i napisala stihove koje su mnoge rasplakali.

Izvor: Instagram printscreen/ raznatovicanastasija

Mlada pevačica Anastasija Ražnatović dirnula je svoje pratioce kada je na društvenim mrežama podelila emotivnu objavu posvećenu svom ocu, Željku Ražnatoviću Arkanu.

Uz pomoć veštačke inteligencije Anastasija je napravila fotografiju na kojoj grli svog tatu, a slika izgleda toliko uverljivo da deluje kao da je nastala danas, ako ne uzmemo u obzir da bi Arkan danas da je živ imao 73 godine.

Uz objavu je dodala i stih koji otkriva koliko joj nedostaje otac:

"Kad bih mogla da dobijem još jednu šansu, još jednu šetnju, još jedan ples s njim, pustila bih pesmu koja nikada, nikada ne bi prestala… Kako bih volela da igram sa svojim ocem", napisala je Anastasija.

Ovi emotivni stihovi deo su pesme "Dance with My Father" koju je otpevao Luter Vandros, a koja govori o sećanju na oca i želji da se makar na trenutak ponovo oseti njegova blizina.

Ovo su Arkanova i Natalijina deca: