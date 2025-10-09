logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Da dobijem još jedan zagrljaj i ples": Anastasija uz pomoć AI oživela uspomenu na pokojnog oca Arkana

"Da dobijem još jedan zagrljaj i ples": Anastasija uz pomoć AI oživela uspomenu na pokojnog oca Arkana

Autor Đorđe Milošević
0

Ražnatovićeva je objavila emotivnu fotografiju i napisala stihove koje su mnoge rasplakali.

Anastasija uz pomoć AI oživela uspomenu na pokojnog oca Arkana Izvor: Instagram printscreen/ raznatovicanastasija

Mlada pevačica Anastasija Ražnatović dirnula je svoje pratioce kada je na društvenim mrežama podelila emotivnu objavu posvećenu svom ocu, Željku Ražnatoviću Arkanu.

Uz pomoć veštačke inteligencije Anastasija je napravila fotografiju na kojoj grli svog tatu, a slika izgleda toliko uverljivo da deluje kao da je nastala danas, ako ne uzmemo u obzir da bi Arkan danas da je živ imao 73 godine.

Uz objavu je dodala i stih koji otkriva koliko joj nedostaje otac:

"Kad bih mogla da dobijem još jednu šansu, još jednu šetnju, još jedan ples s njim, pustila bih pesmu koja nikada, nikada ne bi prestala… Kako bih volela da igram sa svojim ocem", napisala je Anastasija.

Ovi emotivni stihovi deo su pesme "Dance with My Father" koju je otpevao Luter Vandros, a koja govori o sećanju na oca i želji da se makar na trenutak ponovo oseti njegova blizina.

Ovo su Arkanova i Natalijina deca:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Anastasija Ražnatović Arkan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ