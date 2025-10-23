Anastasija i Gudelj na romantičnoj večeri: Odabrali elitni restoran u Sevilji, svi gledaju u jedan detalj na njoj

Anastasija Ražnatović sa suprugom Nemanjom Gudeljom živi u Španiji, a sada je objavila fotografiju sa romantične večere na koju je suprug odveo.

Izvor: Instagram/printscreen

Anastasija Ražnatović je sa suprugom Nemanjom otišla u jedan od najlepših restorana u Sevilji, a Ražnatovićeva je trenutke sa intimne večere udvoje podijelila na Instagramu.

Anastasija je bila u crnoj kombinaciji koju je upotpunila crvenim karminom, a i fudbaler se upario sa suprugom i takođe je odabrao crni autfit.

Pogledajte:

"Ti, ja, samo nas dvoje", napisala je ona u opisu objave.

Kako su se upoznali Anastasija i Gudelj?

Cecina naslednica je jednom prilikom otkrila kako su se ona i Gudelj upoznali.

"Upoznali smo se preko prijatelja, kliknulo je na prvu. Kod njega mi se dopada sve, za sada je sve okej. Oboje smo javne ličnosti, jasno nam je što medije zanima, normalno prihvatamo tu činjenicu. On nije ljubomoran, nema razloga da bude. Sigurno da će biti pritiska, ali ako je nešto pravo, ništa ne može to da poruši", rekla je ona svojevremeno, prenosi Blic.

Pogledajte još slika para: