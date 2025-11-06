logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sin Emine Jahović uzima 30.000 dinara po satu? Nastupi 17-godišnjaka krcati, otkriveno koliko zarađuje

Sin Emine Jahović uzima 30.000 dinara po satu? Nastupi 17-godišnjaka krcati, otkriveno koliko zarađuje

Autor Jelena Sitarica
0

Sin Emine Jahović već neko vrijeme se bavi puštanjem muzike, a sada smo otkrili i koliko zarađuje

Sin Emine Jahović uzima 30.000 dinara po satu? Izvor: Instagram / yaemina

Pjevačica Emina Jahović u braku sa popularnim turskim pjevačem Mustafom Sandalom dobila je dva sina Jamana i Javuza, a interesantno je da je stariji naslednik odlučio da prati stope slavnih roditelja. 

Poznato je da prije izvjesnog vremena snimio i pjesmu, a pjevačica je otkrila i da Jaman uživa u puštanju muzike, te da već sada radi iako ima samo 17 godina. 

"Nisam željela da se Jaman bavi šou-biznisom, ali sam ga na kraju podržala, jer sam vidjela da je talentovan, da uživa u poslu di-džeja i da mu to izuzetno dobro ide. Ranije sam ga molila da svira klavir, za šta nije želio da čuje, ali se sada uozbiljio i svakodnevno vježba, jer ga je tako savetovao mentor. Njegova karijera traje nekoliko godina i u svemu što radi je izuzetno uspješan. Ponosna sam na njega " rekla je Emina Jahović nedavno.

Koliko zarađuje Eminin sin?

Iako srpska pjevačica nije otkrila tačnu cifru koju njen sin zarađuje, interesantno je da su zarade DJ-jeva regulisane u Turskoj po tome da li je neko početnik, medior ili senior, odnosno da li je DJ “beginner”, “mid-level”, “senior” ili “expert”.

Prema platformama za rezervisanje DJ-eva u Turskoj navodi se prosječna cijena od oko 100 dolara po satu što je nešto više od 10.000 dinara, a maksimum ide i 600 dolara po satu za eksperte, tj. velika imena.

Ovako izgleda zarada u zavisnosti koji je stepen DJ:

  • Beginner (početnik): oko 44–88 dolara
  • Mid-level (srednji nivo): oko 147–294 dolara
  • Senior (iskusni): oko 294–588 dolara
  • Expert (vrhunski): oko 600 dolara, a u praksi često i znatno više za poznata imena.

Kako Jamal ima samo 17 godina, po onome što pišu turski mediji, spada više između početnog i srednjeg nivoa, te se pretpostavlja da je njegova zarada od 150 do 300 dolara, na šta vjerovatno utiče i to što su mu roditelji slavni, s obzirom da prosječni diždžejevi, prema pisanju turskih medija, zarađuju mjesečno samo oko 150 dolara na stalnim "gažama" i po hotelima. Kako je Jamal već neko vrijeme u tome, i kako je i sama Emina priznala da njen sin lijepo zarađuje od muzike, nije isključeno da mladi DJ već sada uzima veće honorare od kolega, naročito što su mu nastupi rasprodati.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Emina Jahović sin posao DJ

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ