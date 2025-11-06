Sin Emine Jahović uzima 30.000 dinara po satu? Nastupi 17-godišnjaka krcati, otkriveno koliko zarađuje

Sin Emine Jahović već neko vrijeme se bavi puštanjem muzike, a sada smo otkrili i koliko zarađuje

Izvor: Instagram / yaemina

Pjevačica Emina Jahović u braku sa popularnim turskim pjevačem Mustafom Sandalom dobila je dva sina Jamana i Javuza, a interesantno je da je stariji naslednik odlučio da prati stope slavnih roditelja.

Poznato je da prije izvjesnog vremena snimio i pjesmu, a pjevačica je otkrila i da Jaman uživa u puštanju muzike, te da već sada radi iako ima samo 17 godina.

"Nisam željela da se Jaman bavi šou-biznisom, ali sam ga na kraju podržala, jer sam vidjela da je talentovan, da uživa u poslu di-džeja i da mu to izuzetno dobro ide. Ranije sam ga molila da svira klavir, za šta nije želio da čuje, ali se sada uozbiljio i svakodnevno vježba, jer ga je tako savetovao mentor. Njegova karijera traje nekoliko godina i u svemu što radi je izuzetno uspješan. Ponosna sam na njega " rekla je Emina Jahović nedavno.

Koliko zarađuje Eminin sin?

Iako srpska pjevačica nije otkrila tačnu cifru koju njen sin zarađuje, interesantno je da su zarade DJ-jeva regulisane u Turskoj po tome da li je neko početnik, medior ili senior, odnosno da li je DJ “beginner”, “mid-level”, “senior” ili “expert”.

Prema platformama za rezervisanje DJ-eva u Turskoj navodi se prosječna cijena od oko 100 dolara po satu što je nešto više od 10.000 dinara, a maksimum ide i 600 dolara po satu za eksperte, tj. velika imena.

Ovako izgleda zarada u zavisnosti koji je stepen DJ:

Beginner (početnik): oko 44–88 dolara

(početnik): oko 44–88 dolara Mid-level (srednji nivo): oko 147–294 dolara

(srednji nivo): oko 147–294 dolara Senior (iskusni): oko 294–588 dolara

(iskusni): oko 294–588 dolara Expert (vrhunski): oko 600 dolara, a u praksi često i znatno više za poznata imena.

Kako Jamal ima samo 17 godina, po onome što pišu turski mediji, spada više između početnog i srednjeg nivoa, te se pretpostavlja da je njegova zarada od 150 do 300 dolara, na šta vjerovatno utiče i to što su mu roditelji slavni, s obzirom da prosječni diždžejevi, prema pisanju turskih medija, zarađuju mjesečno samo oko 150 dolara na stalnim "gažama" i po hotelima. Kako je Jamal već neko vrijeme u tome, i kako je i sama Emina priznala da njen sin lijepo zarađuje od muzike, nije isključeno da mladi DJ već sada uzima veće honorare od kolega, naročito što su mu nastupi rasprodati.