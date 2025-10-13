Komemoracija Halidu Bešliću održana je u Narodnom pozorištu u Sarajevu

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Danas, 13. oktobra, održaće se komemoracija Halidu Bešliću u Narodnom pozorištu Sarajeva u 11 sati, tokom koje će prijatelji, kolege i publika govoriti o njegovom životu, muzici. Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova.

Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad - kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.

Pogledajte 00:06 Sin Dino stigao Izvor: Kurir/A.J.Panić Izvor: Kurir/A.J.Panić

Sin se rasplakao

Dino Bešlić izašao je sa sinom i ćerkom pred građane Sarajeva, te su se svo troje poklonili čitavom gradu, u znak zahvalnosti što se preko 30.000 građana okupilo kod Večne vatre, simbola ovog grada.

"Hvala mome Sarajevu, hvala čitavom svetu i Evropi, dok ste vi živi, živ je i moj otac. Hvala što ste me ispoštovali na ovaj način, hvala lepo", rekao je Dino, sin Halida Bešlića.

Vidi opis Kolege se okupljaju na komemoraciji Halidu Bešliću: Emina zaplakala i otkrila tajnu sa pevačem, Joksimović slomljen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 11 11 / 11

Skoro dva sata pre početka komemoracije stigao je Halidov sin Dino, kako bi sve prošlo u najboljem redu. Među prvima u Narodno pozorište je stigla pevačica Emina Jahović, koja je u nedelju doživela neprijatnost jer nije mogla da pređe granicu.

Pogledajte 03:48 Emina Jahović na sahrani Halida Bešlića Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Kako je rekla za Kurir, napisala mu je pesmu koju nije stigao da otpeva, a želeo je, pa će je ona otpevati sad.

"Teško je reći bilo šta kada je sve rečeno. Halid, moj imenjak, pojačao je binu svojim hitovima, svojim", izjavio je Halid Muslimović, nakon čega je napustio intervju, savladan emocijama.

Pogledajte fotografije:

Vidi opis Kolege se okupljaju na komemoraciji Halidu Bešliću: Emina zaplakala i otkrila tajnu sa pevačem, Joksimović slomljen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

Iz Grada Sarajeva su obavestili da uvažavajući odluku porodice, najbližih prijatelja i saradnika Halida Bešlića, na komemoraciji koja će biti održana sutra u 11 sati u Narodnom Pozorištu neće biti dozvoljen pristup medijima.

Vidi opis Kolege se okupljaju na komemoraciji Halidu Bešliću: Emina zaplakala i otkrila tajnu sa pevačem, Joksimović slomljen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

Procenjuje se da će sahrani legendarnom pevaču prisustvovati oko 30.000 ljudi.