"Razveli smo se na tako čudan način, kuća je postala siva": Emina o trenutku kada je braku s Mustafom došao kraj

Autor Marina Cvetković
0

Emina Jahović otkrila nove detalje o braku i Mustafi Sandalu.

Emina Jahović otkrila nove detalje o braku i Mustafi Sandalu Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pjevačica Emina Jahović prije nekoliko godina razvela se od Turčina, Mustafe Sandala, sa kojim je dobila dvojicu sinova. Sada je progovorila o detaljima iz privatnog života, i tom prilikom dotakla se i odnosa sa bivšim suprugom i braka.

"Ja sam mogla da ostanem u braku, a onda da se ponašam kao da nisam u braku. Mislim da žene koje su sada u braku, zavide nama koje smo sada slobodne, a mi koje smo slobodne zavidimo možda baš onim ženama koje su u braku. Čini mi se da se ljudi u Turskoj mnogo više razvode nego kod nas", prokomentarisala je pevačica.

"Kuća nam je dobila sivu boju, bez topline"

Ona je otkrila i kako je došlo do kraha braka između nje i turskog pjevača.

"Moj bivši muž i ja smo se razveli na tako čudan način... Odjednom kuća koja je bila puna topline, dobila je sivu boju", ispričala je Emina.

Ipak, kako ističe, vjeru u brak nije izgubila, pa bi tako ponovo stala na ludi kamen.

"Ako nađem nekog ko je zaista vrijedan toga, ja bih se ponovo udala, što da ne. Ja volim brak, volim tu zajednicu ukoliko u njoj može da se postigne taj mir i ljepota..."

"Nikad nisam bila dovoljno svjesna sebe. Baš se borim sa perfekcionizmom. I mislim da je to osobina koja ne treba nikome", rekla je Emina za Hajp.

(Hype / MONDO)   

