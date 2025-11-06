logo
Jovan Pantić jednim potezom precrtao Mariju Mikić iz života: Uklonio tetovažu koja za njih ima posebno značenje

Autor Marina Cvetković
0

Jovan Pantić odlučio je ukloniti tetovažu posvećenu Mariji Mikić, koja ga je podsjećala na njihov protekli brak u kojem su dobili dvoje djece.

Jovan Pantić jednim potezom precrtao Mariju Mikić iz života: Uklonio tetovažu koja za njih ima poseb Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom/jokarica89

Pjevačica Marija Mikić se nedavno razvela od Jovana Pantića sa kojim je u braku dobila dvoje djece. Iako par insistira na tome da su u dobrim odnosima zarad svoje djece, čini se da Jovan želi što pre da izbriše sve tragove prošlosti.

On je donio odluku i skinuo je tetovažu posvećenu Mariji Mikić koju je imao na ruci koja je uspomena na trenutak kada je zaprosio pjevačicu, a na ruci je pisalo: "Udaj se za mene".

Izvor: Instagram/printscreen/jokarica89

Jovan je sada objavio fotografiju na Instagram profilu na kojoj se jasno vidi da je uklonio tetovažu kako ga više ne bi podsjećala na bivšu ženu.

Izvor: Instagram/printscreen/jokarica89

"U super smo odnosima"

Podsjetimo, Marija je nedavno po prvi put govorila o odnosu sa bivšim suprugom.

"Jovan i ja smo u super odnosima, super funkcionišemo. Meni je najbitnije da je on dobar otac, što i jeste. Normalno se čujemo, uzima djecu, vraća djecu, uspavljuje djecu, sve je po dogovoru. To je ono što donosi mir"; rekla je i dodala:

"Da li bih se ja onda razvela da mi smeta da ga vidim sa novom djevojkom. On će meni uvijek biti prijatelj, zajedno ćemo izvesti djecu na pravi put u ovo ludo vrijeme. Sve ostalo je onako kako treba da bude, idemo dalje."

