"Ona je jedina žena, pored majke, koja me neće izdati": Bivši muž Marije Mikić se oglasio na mrežama

Jovan Pantić, bivši muž pjevačice Marije Mikić, objavio emotivni post na Instagramu

Izvor: ATA / A. AHEL

Bivši muž Marije Mikić, Jovan Pantić, oglasio se na svom Instagramu emotivnom objavom. Jovan Pantić iz prethodnog braka ima sina, dok je u braku sa Marijom Mikić dobio ćerkicu i još jednog sina, a sada se naslednici obratio emotivnim riječima.

"Ona je neko zbog koga dišem drugačije, neko zbog koga učim da budem bolji. Moja mala djevojčica, jedina djevojčica među mojom djecom, ona je posebna nit koja stoji ispred svakog mog koraka i svake odluke. Pored mojih sinova, i svaki od njih je moj poseban svijet, ali ona… ona je djevojčica. Ona je osjećajnija, nježnija, ona je moj odraz u najčistijem obliku, moja slabost i moja najveća snaga u isto vrijeme. U njenim očima vidim i sebe malog i sebe najboljeg, onog kakav želim da ostanem zauvijek. Zato je moja ljubav prema njoj nešto što ne umijem da izmjerim. Ona je jedina žena, pored moje majke i moje sestre, za koju znam da me nikada neće izdati, sve dok dišem i dok me ima. Ona je moj oslonac i moj razlog da biram dobro i mir, čak i kada bih mogao drugačije", napisao je Jovan i dodao:

"Ljudi koji su mi bliski znaju kroz šta sam prošao za ovih 36 godina života. Znaju moje nesreće, one koje na sreću malo ko doživi, znaju rane koje nosim sa osmjehom, moje borbe, padove i uzdizanja. I posle svega, ja i dalje nosim kostim veselog dječaka sa osmjehom na licu i neću ga nikada skinuti, ni kostim ni osmjeh, zbog nje i zbog moje djece. Zbog njih ćutim onda kada bih mogao najviše da kažem. Boli to ponekad do kosti, ali biram njih ispred sebe. Veliki smo onda kada možemo mnogo da kažemo, a ipak odlučimo da ne kažemo ništa. Tada se najviše vidi ljubav, jer biramo njihovu sreću i mir ispred sopstvenog dostojanstva i ponosa. Zbog njih živim, zbog njih ćutim, zbog njih se smijem i kada najviše boli i zbog njih biram da budem bolji svaki dan iznova. Moja tišina je njen štit, a njena sreća je moja radost. Volim te, djevojčice moja".

Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89

Marija Mikić o razvodu

Marija je istakla da je sa bivšim sa kojim je dobila dvoje djece, sina i ćerku, je u dobrim odnosima.

"Jovan i ja smo u super odnosima, super funkcionišemo. Meni je najbitnije da je on dobar otac, što i jeste. Normalno se čujemo, uzima djecu, vraća djecu, uspava djecu, sve je po dogovoru. To je ono što donosi mir", rekla je Marija, a na pitanje da li bi joj smetalo kada bi Jovan našao novu djevojku, rekla je:



"Da li bih se ja onda razvela da mi smeta da ga vidim sa novom djevojkom. On će meni uvijek biti prijatelj, zajedno ćemo izvesti djecu na pravi put u ovo ludo vrijeme. Sve ostalo je onako kako treba da bude, idemo dalje."

(Blic,MONDO)