"To se zove dno": Karleuša prokomentarisala incident na Cecinom koncertu u Sjevernoj Makedoniji

Autor Ana Živančević
0

Jelena Karleuša bez dlake na jeziku govorila je o Svetlani Ražnatović.

"To se zove dno": Karleuša prokomentarisala incident na Cecinom koncertu u Sjevernoj Makedoniji Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Jelena Karleuša prokomentarisala je sinoćnji incident kada je Svetlana Ceca Ražnatović ogrnula bugarsku zastavu na koncertu u Severnoj Makedoniji.

"Ideja da se u sred Makedonije ogrnes zastavom zemlje koja osporava ime i postojanje drzave Makedonije, pa je jos i poljubiš(a onda baciš na pod?!)To se zove dno. Ne glupost ili neznanje. Dno", napisala je Jelena Karleuša.

Tagovi

Jelena Karleuša Ceca Raznatovic Svetlana Ceca Ražnatović Sjeverna Makedonija

