logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne volim Cecu, ali da je napadnu prva bih je branila": Šok izjava Jelene Karleuše, otkrila ko je sa estrade povrijedio

"Ne volim Cecu, ali da je napadnu prva bih je branila": Šok izjava Jelene Karleuše, otkrila ko je sa estrade povrijedio

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Jelena Karleuša se dotakla Milice Pavlović, ali i proslave punoljetstva ćerke koje je nedavno organizovao Saša Matić

"Ne volim Cecu, ali da je napadnu prva bih je branila": Šok izjava Jelene Karleuše, otkrila ko je sa Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Jelena Karleuša, koja je poslednjih nedelja komentarisala izjavu Milice Pavlović da bi obrisala duetsku pjesmu "Mašala", progovorila je o kolegama sa estrade koje su joj okrenule leđa.

Karleuša se dotakla pjevača i pjevačica koje je nisu podržale tokom napada na društvenim mrežama i izjavila da će opet "biti glupa" i regovati zbog svakog od njih.

"Danas ili sjutra kad se i njima to bude desilo, a mečka zaigra na svačija vrata, opet će tu biti luda, glupa, budala Jelena Karleuša, koja će jedina da digne glas. Biću uz njih jer je to moj stav, jer mislim da je to ispravno, a ne zbog njih. Ne plašim se da iznesem svoj stav, bila ja dobra s nekim ili ne. Nisam dobra s Cecom Ražnatović, ali kad bi je neko napao na koncertu, prva bih reagovala. Nema rasprave dalje, to ne može", rekla je Jelena za Kurir i nastavila:

"Svi su me povrijedili jer smo se "kao" družili. Na primjer, Milica Pavlović. Razumijem strah ljudi kad je frka. Nikad se nisam družila sa estradom i posjećivala, išla na rođendane... Vrlo rijetko. Nije me prosto začudilo to. Ja sam kao ona Grdana iz filma "Maleficent", nju ne zovu jer je nepoželjna, da ne skreće pažnju i ne kvari idilu. Onda bi se mediji bavili time, a ne rođendanom ili krštenjem, promocijom. Te ljude razumijem, ne moraju nigdje da me zovu, ja sam ih sve zvala", rekla je Jelena i dodala:

"Mislim da su Sašu Matića savjetovali da me ne zove kod ćerke na punoljetstvo, mene nikad niko ne bi mogao da savjetuje da ne zovem prijatelje. Ali došlo je takvo vrijeme. Ja nemam problem sa estradom, oni imaju problem sa mnom. To je moja čuvena rečenica. Uvijek ću biti na strani kolega kad je frka, sve ih volim i pozdravljam", rekla je u emisiji  "Stars specijal" na Kurir televiziji.

 (Kurir, MONDO)



Možda će vas zanimati

Tagovi

Jelena Karleuša Svetlana Ceca Ražnatović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ