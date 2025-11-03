"Ne volim Cecu, ali da je napadnu prva bih je branila": Šok izjava Jelene Karleuše, otkrila ko je sa estrade povrijedio

Pjevačica Jelena Karleuša se dotakla Milice Pavlović, ali i proslave punoljetstva ćerke koje je nedavno organizovao Saša Matić

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Jelena Karleuša, koja je poslednjih nedelja komentarisala izjavu Milice Pavlović da bi obrisala duetsku pjesmu "Mašala", progovorila je o kolegama sa estrade koje su joj okrenule leđa.

Karleuša se dotakla pjevača i pjevačica koje je nisu podržale tokom napada na društvenim mrežama i izjavila da će opet "biti glupa" i regovati zbog svakog od njih.

"Danas ili sjutra kad se i njima to bude desilo, a mečka zaigra na svačija vrata, opet će tu biti luda, glupa, budala Jelena Karleuša, koja će jedina da digne glas. Biću uz njih jer je to moj stav, jer mislim da je to ispravno, a ne zbog njih. Ne plašim se da iznesem svoj stav, bila ja dobra s nekim ili ne. Nisam dobra s Cecom Ražnatović, ali kad bi je neko napao na koncertu, prva bih reagovala. Nema rasprave dalje, to ne može", rekla je Jelena za Kurir i nastavila:

"Svi su me povrijedili jer smo se "kao" družili. Na primjer, Milica Pavlović. Razumijem strah ljudi kad je frka. Nikad se nisam družila sa estradom i posjećivala, išla na rođendane... Vrlo rijetko. Nije me prosto začudilo to. Ja sam kao ona Grdana iz filma "Maleficent", nju ne zovu jer je nepoželjna, da ne skreće pažnju i ne kvari idilu. Onda bi se mediji bavili time, a ne rođendanom ili krštenjem, promocijom. Te ljude razumijem, ne moraju nigdje da me zovu, ja sam ih sve zvala", rekla je Jelena i dodala:

"Mislim da su Sašu Matića savjetovali da me ne zove kod ćerke na punoljetstvo, mene nikad niko ne bi mogao da savjetuje da ne zovem prijatelje. Ali došlo je takvo vrijeme. Ja nemam problem sa estradom, oni imaju problem sa mnom. To je moja čuvena rečenica. Uvijek ću biti na strani kolega kad je frka, sve ih volim i pozdravljam", rekla je u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji.

(Kurir, MONDO)





