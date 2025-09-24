logo
Karleuša u emisiju donela paket za Cecu Ražnatović: Šok u emisiji Ognjena Amidžića, svi pričaju o njenoj reakciji

Autor Dragana Tomašević
0

Jelena Karleuša pojavila se u emisiji Amig šou kao članica žirija Pinkovih zvezda

Karleuša u emisiju donela paket za Cecu Izvor: YouTube/ AmiG Show/screenshot

Pevačice Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović su godinama unazad na ratnoj nozi. Njihova prepucavanja u medijima su dospela i do sudnice, iz koje je Jelena svojevremeno objavljivala audio zapise.

Sada je, gostujući u emisiji Ognjena Amidžića, s kolegama iz Pinkovih zvezda, ponovo rešila da spomene suparnicu Cecu Ražnatović.

Izvor: Printskrin / Youtube / AmiG Show

Jelena je u studio ušetala s kolegama držeći kese. U njima se nalazio parfem s njenim potpisom, a nakon što je svima podelila poklone, sela je pored Viki Miljković i dala joj dve kese.

"Viki, jedna kesa je za tebe, a druga za kumu Cecu Ražnatović, želimo da i ona lepo miriše", rekla je Jelena koleginici.

Viki se zahvalila na poklonu, a potom počela da "pretresa" kesu.

"Da vidim da nema nekog iznađenja", rekla je Viki.

Pogledajte:

Karleuša daje poklon za Cecu
Izvor: Youtube / AmiG Show

