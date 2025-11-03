"Pompezna svadba od 500 zvanica": Saša Kovačević pravi gala slavlje na luks lokaciji, otkrio sve detalje

Saša je otkrio želje njegove izabranice Zorane i priznao da se datum bliži.

Izvor: Printscreen/Instagram

Pjevač Saša Kovačević je prije nekoliko dana, nakon deset godina veze, zaprosio svoju lijepu partnerku Zoranu. Nakon lijepih vijesti, isplivali su i detalji planiranja ovog romantičnog događaja koji se dogodio u Grčkoj.

Saša se sada dotakao priprema i istakao da će svaku Zoraninu želju ispuniti, a onda otkrio i gdje par planira ceremoniju.

"U perspektivi da. Intimno, da, to je njena želja, a i moja. Ukoliko bi njena želja bila da to bude pompezna svadba sa 500 zvanica, to bi tako bilo. Srećan sam što imamo iste poglede na većinu stvari, pa tako i na ovo. Mi bismo voljeli da to bude u krugu porodice, najmilijih, na nekoj lijepoj egzotičnoj destinaciji ili što se Zorane tiče u Italiji, tako da u Italiji", iskren je bio Saša.

Saši pomogli brat i snajka

Nakon vijesti da je Saša verio Zoranu, isplivali su i detalji planiranja ovog romantičnog događaja koji se dogodio u Grčkoj.

Pjevač je pažljivo isplanirao putovanje u Grčku. Zajedno sa bratom Radetom Kovačevićem i njegovom djevojkom Kristinom, otputovao je u Atinu pod izgovorom da rade na novim pjesmama u studiju.

Izvor: Blic/ Mondo