Ovo je majka Milice Pavlović: Ostavila je pjevačicu kad je bila mala, nikada joj to nije oprostila (Foto)

Izvor: Instagram

Poznato je da su pjevačicu Milicu Pavlović odgajili baka i deka, koji su joj bili najveća podrška i oslonac u životu. Često ističe koliko je bila emotivno vezana za njih, te je u više navrata istakla koliku je prazninu u srcu ostavio njihov odlazak.

Nakon dvije godine provedene kod oca u Švajcarskoj, Milica Pavlović odlučila je da se vrati u Gornji Bunibrod, kako bi bila uz baku i deku sve do njihovih poslednjih dana.

Sa majkom Mirjanom, koja je nakon razvoda od njenog oca Dragoslava otišla da radi u Švajcarsku, pjevačica nije ostala u kontaktu.

Milica Pavlović sa majkompic.twitter.com/4PiQl6SMei — Malagaravaa (@vaskekopirinac)December 25, 2023

Ipak, mnogi primjećuju da je Milica Pavlović lepotu naslijedila upravo od svoje majke.