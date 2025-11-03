Majka Ace Lukasa htjela da se razvede zbog ovog pjevača: Poludjela za njim, htjela da "otkači" muža

Mnogi nisu znali ove detalje iz života Vuksanović, a pjevač je uz osmijeh pričao o svemu

Izvor: Damir Dervišagić

Čuveni pjevač Aleksandar Vuksanović poznatiji kao Aca Lukas proslavlja danas, 3. novembra, svoj 57. rođendan.

On je jedini sin Vidosave i Vuksana Vuksanovića, a jednom prilikom je otkrio i da je njegova majka pomišljala na razvod zbog pjevača za kojim je bila luda. Riječ je, ni manje ni više nego o Miroslavu Iliću.

- Znate li vi koliko ja znam ovog dečka, Lukasa... Njega znam mnogo duže nego svi ovi što su krenuli oko njega, nije bilo ni Lukasa, ni ništa - prokomentarisao je bio Ilić svojevremeno, pred jedan njihov zajednički nastup nakon što je Aca za njega istakao "da je omiljeni pjevač njegove porodice".

- Najbolje ga zna moja keva, koja je htjela da se razvede od ćaleta, samo da znate - nadovezao se bio on.

- Svaki moj koncert, morao sam da ti dajem karte za mamu - dodao je potom Miroslav, opet s osmijehom.

Lukas, inače, o Vidosavi i u javnosti uvijek govori s ogromnim poštovanjem. Dotakavši se svojevremeno detalja njihovog odnosa objasnio je da je ona izuzetno skromna žena, koja mu ništa ne traži, pa često mora "i da mulja ne bi li joj šta učinio".

Izvor: Damir Dervišagić

- Majka mi ništa ne traži, ali kad krene na more, gurnem joj novac, iako neće. Ubijedim je na silu da ide avionom u poslednji čas, jer sam pozvao svoju agenciju i kupio joj kartu iako je ona htjela da ide autobusom. Promijenim joj prozore, kupim klimu... Obično moram da je smuljam da bi ona prihvatila da joj olakšam život. Daj Bože da mene djeca za jedno deset godina gledaju kao njihovo dijete, onako kako ja danas doživljavam majku. Biću srećan ako moji klinci budu prema meni onakvi kakav sam ja prema majci. Ne može čovjek sa 40 godina da iznad sebe ima majku ili oca koji će da mu soli pamet i savjetuje ga, nego treba taj čovjek da pita roditelja: "Ej, kevo, je l’ ti treba nešto, je l’ fali nešto, je l’ treba da te povezem negdje? Da te odvedem kod ljekara?" - prokomentarisao je bio Aca.