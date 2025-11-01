"To je bila provokacija": Željko Šašić otvorio dušu o braku Ace Lukasa i Sonje Vuksanović

Željko Šašić je govorio o svojoj bivšoj ženi i kolegi.

Ljubavna priča između Željka Šašića i Sonje Vuksanović godinama je bila koja je interesovala javnost. Nakon razvoda od popularnog pjevača, Sonja se udala za njegovog kolegu, Aca Lukasa, s kojim je takođe posle izvjesnog vremena okončala brak.

Željko je iskreno govorio o svim spekulacijama i nagađanjima koja su godinama pratila njihov odnos i izazivala pažnju publike i medija.

"Nije bilo sve sjajno, to se možda i vidjelo nekad. Ne sjećam se kada je puklo, ali je počelo da puca po šavovima i onda tako te neke stvari izlaze na videlo. Jedino sebi možete da kažete da je to istina, ali nije smak svijeta. Ono što mi je posle bilo priređivano, bilo je iznenađenje za mene, ali sam i to uspio da odbolujem. Tako da smo sada svi srećni", govorio je Željko u emisiji "Iz profila" kod Vesne Milanović i dodao:

"Kada smo se razveli, mediji su bili naklonjeni njoj. Mene niko nije pitao za mišljenje, što nije bilo fer. Tu sam ja bio poznat, a ona je počela da biva poznata."

Ljubav i početak odnosa Sonje i Ace Lukasa, pjevač je, kako kaže, smatrao provokacijom.

"Isto tako sam reagovao na tu provokaciju zvanu Sonja i Aca, dobro sam se izrazio – provokacija. Kada me je prošao šok posle nekog vremena, sve što me je interesovao bio je Sofijin i moj odnos. Međutim, oni nisu htjeli da me to interesuje, nego su htjeli da me oni interesuju, ali me oni vrlo brzo nisu interesovali. To je istina, ponavljam, sada smo svi srećni."

"On je zakuvao i otišao je dalje, ali dobro, to je on, znamo ga. Eto, Sonja je malo probala, i ona sada ima doživotnu vezu sa njim, imaju dijete. Sve je to malo kada pogledaš jako čudno, ali eto, život je tako namjestio. Sa ove distance kada pogledaš, sada smo pametniji i dovoljno smo se distancirali da ne gledamo tako. Više ti ništa nisam dužan, nisi ni ti meni... Lukas je oduvijek bio mali đavolak. Ne mogu oni da se zaljube, ma gdje, to je bila provokacija... Mislim da je svako dobio ono što je zaslužio na kraju krajeva. Posle svega im želim sve najlepše u životu."

